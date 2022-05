Desde finales del 2021, en TikTok se ha vuelto “tendencia” el challenge “ladra a tu perro” que, a primera vista, parece inocente, pero muchos expertos señalan que el desafío en esta red social podría ser no solo contraproducente para tu can, también para los dueños mismos y hay no pocas historias en los Estados Unidos como en el resto del mundo que así lo demuestran.

Este reto se ha hecho muy popular con el hashtag #barkatyoutdog, el cual viene sumando más de 156 millones de vistas solo en la plataforma china, donde no pocas estrellas de esta no han dejado de realizarlo y consiste en acercarse a los rostros de sus mascotas para ladrarles muy fuerte, momento que debe quedar grabado en video.

Un reto que causa confusión

La mayoría de los perros quedan confundidos con esto, pero los especialistas en estos animales no piensan de la misma manera. El portal Salon, por ejemplo, recogió el testimonio de Cathay Madson, entrenadora de en Preventive Pet: “Por lo que he visto, la mayoría, simplemente, no saben qué hacer con eso. Ellos saben que no somos perros, así que, probablemente, esté como ‘¿qué estás haciendo?’ pero, cuando los perros ladran, ladrar puede significar muchas cosas”.

Esto es muy cierto, pues, cuando un amigo de cuatro patas hace un ladrido acompañado de un movimiento de cola, esto querría significar una forma de saludo, pero también una llamada de atención. En otras palabras, es una forma de comunicación perruna.

Pero, en no pocas ocasiones, esto puede no estar relacionado a algo feliz o encantador. Por ello, cuando un ser humano imita este sonido, el animal puede interpretarlo de una forma distinta: “Si una persona les ladra, puede decirles ‘tienes que alejarte de mí’, por lo que huyen. Puede que sientan miedo porque no saben qué hicieron mal, pero me dijiste que retrocediera”.

Y agregó: “Nos pone cara a cara con ellos, lo que para muchos perros es bastante conflictivo e intimidante. Si algunos perros tienen más confianza y resulta que hay un recurso cerca, dicen: ‘bueno, pelearé contigo por eso’, y luego responden de la misma manera, entonces, tienes problemas con el riesgo de mordedura”.

Puede romper una relación de confianza

Sobre el reto “ladra a tu perro”, Madson aseguró que al observarlos notó que la mayoría de los canes ponen lo que se conoce como “ojos de ballena”, término que se refiere al hecho de poder ver el blanco del ojo de este animal, al cual se le conoce como la esclerótica, una clara señal de estrés y ansiedad.

De hecho, también insiste en que hacer este desafío podría inducir a un abuso de confianza, sobre todo si la mascota es nueva: “En algunos videos, hay perros que tienen relación de mucha confianza con su gente, pero luego puedes ver a los que no la tienen. Si se asustan, entonces, pueden tener una reacción en la que te asocien mirándolos a la cara y estar justo al lado de su cara y, la próxima vez que lo hagas, estarán pensando: ‘Dios mío ¿vas a hacer eso otra vez? ¿y asustarme?’”.

Además, incide en que la práctica de este desafío viral de TikTok podría afectar la relación perro-humano: “Busquen mejores formas de divertirse con su perro, como iniciar el juego con un juguete o pedirle un truco lindo. Creo que solo necesitamos alentar a las personas a hacer mejores tendencias”, sentenció.