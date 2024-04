Giovanna (@giovanna.ventola), una usuaria de Estados Unidos que se dedica a compartir consejos laborales mediante sus redes sociales, ha compartido información interesante sobre cómo evitar las ofertas de empleo falsas en LinkedIn, una plataforma ampliamente utilizada para encontrar oportunidades de trabajo. En un video publicado en TikTok, que acumula más de un millón y medio de reproducciones, la joven revela información útil y varios trucos para maximizar la navegación en esta red profesional.

En la grabación, Giovanna comparte algunos detalles de una conversación en su comunidad de Slack que involucraba a un exempleado de LinkedIn. Este extrabajador reveló un dato preocupante: muchos de los trabajos publicados en la plataforma son falsos, ya que algunas empresas utilizan la bolsa de trabajo como una herramienta de marketing únicamente para atraer tráfico a su sitio web.

Para evitar caer en estos listados falsos, la joven recomienda verificar cuidadosamente cada oferta antes de tomar la decisión de postular.

Además, Giovanna revela un método secreto para encontrar oportunidades laborales ocultas en LinkedIn. Explicó que muchas compañías evitan pagar por publicar ofertas de trabajo porque, en su lugar, hacen que sus empleados compartan las vacantes disponibles.

Trucos para evitar los “empleos falsos” en LinkedIn

Para detectar estas publicaciones, la tiktoker sugiere utilizar una consulta de búsqueda específica que incluya frases como “Estoy contratando” o “Gerente de servicio al cliente”. También destaca la posibilidad de buscar varios puestos de trabajo simultáneamente utilizando el mismo formato y agregando “O” entre los diferentes roles.

Por otra parte, la joven abordó la preocupación de algunas personas por la poca privacidad que suele haber en la plataforma.

“Cuando le das me gusta o comentas la publicación de otra persona, la compartes con todos en tu red, para que todos puedan descubrir lo que estás haciendo”, aseguró, afirmando que este es otro factor a tener en cuenta al buscar empleo.

Los usuarios compartieron sus propios consejos

En la sección de comentarios, los usuarios compartieron sus propios consejos al buscar oportunidades laborales en LinkedIn.

“También he notado que muchas empresas publican trabajos como ‘remotos’ cuando no son solo para obtener más reacciones”, escribió una persona. “También use el hashtag #contratando. Encontré muchos trabajos de esa manera”, reveló otra.

“Si una empresa ni siquiera quiere pagar para PUBLICAR un trabajo, buena suerte para negociar su salario”, comentó un tercero. “Por eso siempre voy directamente al sitio web de la empresa. Siento que hay mucho spam, especialmente en LinkedIn”, agregó otro internauta.

