Los ataques de pánico, esas oleadas repentinas de miedo y ansiedad que pueden paralizarnos, son más comunes de lo que imaginamos. Son millones las personas que experimentan estos episodios, que pueden ser muy angustiantes pero también manejables. El Dr. Daniel Amen, un reconocido psiquiatra de California, Estados Unidos, dio a conocer un método sencillo y eficaz para calmar estos síntomas que afectan al 30% de la población, según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La clave, según el profesional, está en mantener la calma y enfocarse en la respiración. En lugar de intentar huir de la situación, debemos quedarnos donde estamos y concentrarnos en regular nuestro ritmo respiratorio de una forma muy específica.

“Lo primero y más importante es que no te vayas, porque si te vas, la ansiedad te controlará”, empezó diciendo el experto, cuyo consejo superó el millón y medio de vistas. “Así que lo más importante es que no te estás muriendo. Vas a estar bien. No te vayas”.

“Inhala durante cuatro segundos, retiene durante uno o dos, exhala durante ocho y vuelve a retener”, agregó. “Si haces 10 de esas respiraciones, el ataque de pánico disminuirá drásticamente”.

Esta técnica ayuda a oxigenar el cerebro y a reducir la sensación de ahogo que a menudo acompaña a los ataques de pánico.

Además de la respiración, el Dr. Amen sugiere cambiar nuestros pensamientos negativos por afirmaciones positivas.

“Escribe lo que estás pensando: el avión se va a estrellar, y luego dale la vuelta; el avión no se va a estrellar”, agregó el psiquiatra. “Medita sobre la vuelta, en lugar de sobre el terror”.

Los usuarios compartieron sus propias estrategias para lidiar con los ataques de pánico

En las redes sociales, muchos usuarios han compartido sus propias estrategias para lidiar con los ataques de pánico. Algunos aseguraron encontrar alivio en el contacto con objetos fríos, mientras que otros prefieren concentrarse en sensaciones físicas.

“El hielo o cualquier cosa fría en el cuello siempre me ayuda mucho”, señaló una internauta. “Me ayuda a poner los pies en el suelo y a sentirlos ahí. Sé que suena raro, pero ayuda”, dijo otra.

“Cuando anticipo un ataque de pánico durante una determinada situación, como volar, siempre me visualizo llegando a mi destino antes incluso de salir, pasando el control de seguridad y descansando en la puerta de embarque”, añadió un tercero.

“Los dulces picantes o ácidos también pueden frenar un ataque de pánico “, afirmó otro.

Es importante recordar que cada persona es diferente y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro.

Si los ataques de pánico son recurrentes o interfieren de forma significativa con tu vida diaria, lo más recomendable es buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede enseñarte técnicas más avanzadas para manejar la ansiedad y desarrollar herramientas para prevenir futuros ataques.

Por qué se produce un ataque de pánico

Los ataques de pánico y el trastorno de pánico pueden ser causados por un desequilibrio de las sustancias químicas del cerebro o cuando existen antecedentes familiares de trastorno de pánico. Algunas veces suceden sin una causa clara.

