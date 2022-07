Francesca Hawley (@francescagraceh) no se sentía cómoda con la vida que llevaba ni disfrutaba de su carrera universitaria hasta que las cosas empezaron a cambiar. Tras levantarse todas las mañanas y pasar horas en las redes sociales, la joven de Sheffield (Reino Unido) decidió dejar todo lo que hacía.

De inmediato, Francesca se puso a trabajar para su padre y jefe, Richard Andrew, en el mundo de las obras de construcción. El hombre de 52 años siempre apoyó las ambiciones profesionales de su hija y esta vez no fue la excepción.

“Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”, confesó Hawley, quien ahora utiliza su cuenta de TikTok para mostrar su nueva faceta. Uno de sus videos se convirtió viral y superó las 50 millones de reproducciones.

Admira el trabajo de su padre

En conversación con New York Post, Francesca explicó que “siempre quise ser como mi papá y lo acompañé a trabajar cada vez que pude cuando era pequeña”. “Fue entonces cuando descubrí mi amor por la construcción”, agregó.

En ese sentido, la mujer de 18 años reconoció que “la mayoría de las personas de mi edad no quieren pasar mucho tiempo con su papá, pero a mí me encanta trabajar con el mío todos los días (...) Me enseñó un oficio y me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños”.

Si bien ama su empleo, Hawley también aprovecha los fines de semana para salir con sus amigas. “Desde las 8 am hasta las 6 pm, luzco como un desastre, y luego, los fines de semana, vuelve el vestido, los tacos y el maquillaje”, precisó.

“Prefiero estar rodeada de obreros”

Ante los comentarios negativos de quienes critican su decisión, Francesca respondió: “Amo mi trabajo, y lo haré para siempre”. Incluso, Hawley dejó claro lo siguiente: “Simplemente prefiero estar rodeada de muchachos. Son mucho menos complicados y simplemente se ponen manos a la obra”.

