Una joven de Argentina se volvió viral en las redes sociales al revelar que, tras ser echada de su trabajo en una clínica odontológica, decidió vengarse de la empresa de la peor manera posible. Florencia Gallo (@flortgallo1) compartió su historia en TikTok, explicando que había laborado durante dos años sin un contrato formal. Además, aseguró que fue despedida tras pedir un aumento salarial. Su caso viene generando una gran controversia no solo en su país de origen, sino también en otras naciones como México y Estados Unidos.

“Dos años en negro y me echan por pedir un aumento. Si mi trabajo no vale, ya te vas a enterar cuánto cuesta digitalizar y automatizar todo”, señaló la usuaria. “A mí me habrán echado, dejándome sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer, pero al menos yo no soy tan idiota para no darme cuenta de que no tengo que romperle las pelotas al que creó mi base de datos porque yo ahora… la borré toda”.

Florencia indicó que la eliminación de la base de datos dejaba a la clínica solo con registros físicos en papel, haciendo que la información fuera menos accesible.

La joven justificó su accionar

Su accionar desató un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios discutieron si su respuesta estaba justificada. Frente a la avalancha de críticas tras hacerse viral, la joven publicó un nuevo video algunos días después explicando lo sucedido.

“Yo ya sabía cuál iba a ser mi destino. Iban a hablar mal de mí y yo decidí con qué”, reconoció; sin embargo, mencionó que terminó devolviendo la base de datos por compasión hacia los pacientes que se verían afectados.

La argentina también afirmó que su despido la dejó en una situación económica complicada, y que decidió borrar la base de datos para hacer justicia.

“Me quedé sin empleo, sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer”, detalló, insistiendo en que que busca trabajo y asegurando ser “buena gente”.

El video de Florencia ha acumulado más de 400 mil reproducciones en TikTok, causando opiniones divididas. Aunque muchos criticaron su actitud, el clip también provocó un debate sobre las condiciones laborales y la precarización del empleo.

Cuáles son las causas por las que pueden despedirme

El despido es la ruptura del vínculo laboral entre trabajador y empleador y debe cumplir varios requisitos para ser válida. Debe ser justificado y tiene que haber una causa reconocida en la ley.

Según el portal hegel.edu.pe, estos son los motivos de despido que son considerados en Perú:

Por detrimento físico o mental o ineptitud sobreviniente para realizar sus tareas.

Por un rendimiento deficiente.

Negarse injustificadamente a someterse al examen médico.

Cometer alguna falta grave.

Por haber sido condenado penalmente por delito doloso.

Por ser inhabilitado.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias