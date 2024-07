Una mujer de Massachusetts, Estados Unidos, sobrevivió a lo inimaginable después de ser enterrada viva en un sitio de construcción. A pesar de las bajas probabilidades de supervivencia, Ashley Piccirilli ha podido salir adelante. Recientemente, compartió detalles de su aterradora experiencia en conversación con un medio local. Por cierto, puede que te interese el testimonio de una madre que hizo una importante advertencia después de que su hija terminara en UCI tras ir a una piscina.

“Si hubiera sabido que podía morir en ese agujero, ¿habría entrado en pánico? Tal vez”, dijo la joven en entrevista con Western Mass News. “Literalmente no pensé que pudiera morir”.

Todo comenzó en un día normal de trabajo en Northampton a mediados del 2021. Ashley y sus compañeros acababan de almorzar y ella estaba trabajando en una zanja sin soportes ni apuntalamientos. De repente, una de las paredes laterales se derrumbó, atrapándola bajo miles de libras de tierra.

Al principio, la joven sintió la presión como si fuera un “abrazo de oso” incómodo, pero pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación.

Afortunadamente, sus compañeros y los socorristas no se dieron por vencidos y trabajaron incansablemente para liberarla.

“Saben dónde estoy. Vienen a buscarme, así que mantuve la calma durante todo el proceso... respiré muy, muy poco”, recordó la veterana de la Fuerza Aérea estadounidense. “No podía respirar profundamente porque no había espacio para que mis pulmones se expandieran debido a que la tierra estaba compactada”.

Después de unos 30 minutos de esfuerzo, lograron sacarla, pero Ashley estaba gravemente herida. Había sufrido fracturas en todas las costillas del lado derecho y algunas del izquierdo. Además, tenía un pulmón colapsado y presentaba hemorragia interna.

De inmediato, fue llevada de urgencia al Centro Médico Baystate, donde un equipo de médicos la esperaba.

Una complicada recuperación

La Dra. Kristina Kramer, cirujana de traumatología, explicó que la mujer se estaba desangrando y necesitaba una cirugía inmediata.

Durante la operación, su corazón se detuvo y tuvo que ser reiniciado. Tras la cirugía inicial, Ashley necesitó otra operación al día siguiente y pasó los siguientes 30 días en el hospital.

“Su espíritu es muy fuerte. En cuanto la extubamos, tenía una sonrisa en el rostro y siempre estuvo muy agradecida por la atención que había recibido”, dijo la doctora, destacando la actitud positiva de Ashley, quien siempre tuvo una sonrisa en el rostro y agradeció la atención recibida.

La joven explicó que quería recuperarse para cumplir su objetivo: volver a la escuela de vuelo para demostrar que podía seguir con su vida a pesar del accidente.

Su familia también fue un gran apoyo durante los momentos difíciles, especialmente sus sobrinos y sobrinas.

“Mis sobrinos y sobrinas, y tengo un montón de ellos, también fueron mi factor motivador”, declaró. “Recuerdo que me perdí los cumpleaños cuando estaba en el hospital y, de hecho, pospusieron el cumpleaños de mi sobrino para cuando saliera. Para eso estoy aquí”.

Hoy en día, Ashley ha logrado su objetivo. Un año después del accidente, volvió a la escuela de vuelo y, tras más de un año de entrenamiento, ahora es piloto en la base aérea de la Guardia Nacional de Barnes.

En lugar de pensar en el día del accidente, la joven se enfoca en las personas que le salvaron la vida y en aprovechar cada día.

“Si no fortaleces tu fe, en lo que sea que creas, no sé qué podrá hacerlo”, concluyó. “Tomar cada día como es y no enojarme por las cosas pequeñas… Ya no me enojo tanto al volante. Las cosas pequeñas cambian”.

Consejos al trabajar en excavaciones y zanjas

Mantén los equipos a una distancia prudencial del borde de la zanja. Asegúrate de siempre contar con el equipo de protección necesario, así trabajes lejos del borde.

Además, recuerda evitar a toda costa trabajar bajo cargas elevadas. Cualquier desprendimiento o caída de algún material a cierta altura puede generar un daño importante.