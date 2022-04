En ciertas oportunidades, un video viral publicado en redes sociales puede transformarse en una pesadilla para el protagonista. Algo así le sucedió a Ghyslain Raza, un joven que sufrió acoso cibernético por una grabación titulada “Star Wars Kid”. Ahora, el hombre de Canadá rompió su silencio sobre la humillación que recibió hace casi dos décadas.

En 2003, Ghyslain Raza se grabó a sí mismo realizando una coreografía inspirada en Star Wars dentro de su centro educativo. Durante el clip, apareció el chico canadiense practicando movimientos marciales y sustituyendo el sable láser por un palo.

Sin embargo, Ghyslain olvidó la cinta y dos compañeros consiguieron las imágenes. Semanas después, Andy Baio difundió el contenido mediante su blog con el con el título “Star Wars Kid” y el video se viralizó en todos los rincones de Internet.

De inmediato, Raza alcanzó ‘fama’, pero no estaba contento, pues se convirtió en víctima de burlas y bromas relacionadas con su sobrepeso.

“Star Wars Kid” y su potente reflexión

En diálogo con CTV News, Ghyslain Raza, ahora de 34 años, decidió hablar sobre su caso en el documental “Star Wars Kid: The Rise of Digital Shadow”, producción que abarca temas como la privacidad y la era de las redes sociales.

“Hay un elemento de surrealismo en todo esto, solía ver Arrested Development antes de que se convirtiera en un punto de trama en la historia. Cuando ves esto en la pantalla y claramente se trata de ti y no sabías que sucedería, es surrealista”, comentó Raza.

Asimismo, Ghyslain, quien terminó internado en un hospital psiquiátrico, precisó que “no me hubiera interesado un documental estrictamente centrado en lo que me pasó o que tomara un tono melodramático. Ir más allá de la historia, entrar en la reflexión, hacer de ella algo útil, eso fue lo que me convenció de que sería un buen proyecto del que ser parte”.

Siguiendo esa línea, el canadiense, abogado y encargado de una sociedad dedicada a la conservación de su ciudad natal, comentó que el documental permitirá “traer esperanza para el futuro que ya tienen tanta conciencia de consentimiento, tal vez incluso empatía. Creo que es algo muy bueno para poder ver”.