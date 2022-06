Ginés ‘Corregüela’ (@ginescorreguela) hacía su vida en su pueblo como un lugareño más. Sin embargo, todo cambió cuando decidió prepararse un bocadillo gigante delante de la cámara. Desde entonces, el agricultor de Úbeda, en la provincia de Jaén (España), se ha convertido en un inesperado ‘influencer’ que triunfa en la plataforma de TikTok con cada uno de sus videos virales.

Animado por una de sus hijas, Ginés incursionó al mundo de las redes sociales y, en tiempo récord, consiguió cerca de dos millones de seguidores, una cifra que avala su éxito dentro de la comunidad cibernética. A través de sus clips, el hombre de campo explica detalladamente y con gran carisma los cargadísimos bocadillos que elabora casi todos los días.

Proceso de elaboración

Como si siguiera la política del “mejor que sobre que no que falte”, el ‘tiktoker’ utiliza barras de pan de tamaño XXL donde va distribuyendo los ingredientes, nunca menos de cinco. En ocasiones, el hortelano coloca varios filetes de lomo, embutidos, lonchas de queso, tomate y una capa de huevos fritos, según comenta La verdad.

También suele coronar los tremendos bocadillos con unos chorretones de mayonesa o lo que mejor combine. Para que su obra quede sabroso, Ginés recomienda “empapar bien el pan”, por lo que él no escatima en cantidades.

Sus orígenes

En diálogo con 20 minutos, Ginés ‘Corregüela’ señaló que “todo el año” trabaja “en el campo”. “Vengo de una familia humilde. Mi padre y mis abuelos han sido hortelanos toda la vida, y como a mí la escuela no me gustaba mucho me empecé a dedicar a la huerta, aunque llegó un momento que me cansó y me fui al mundo de la obra, y he estado en la construcción 30 años”, explicó el español.

La afectó las críticas en redes

Por otro lado, Ginés confesó que se sintió desilusionado por los comentarios negativos que continúa recibiendo. “Había comentarios buenos y malos. Algunos me llamaban ‘cateto’ y cuarenta mil cosas más, y llegó un momento que quería pasar de esto, porque no tengo necesidad, yo estoy a gusto con mi familia”, precisó la nueva estrella de Internet.

Síguenos en nuestras redes sociales: