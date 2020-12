Se vio obligado de desprenderse de casi todo lo que tenía para salvar a la mujer que amaba. Esta es la historia de Jesús Villavicencio Pérez, un humilde campesino de México que hace unos meses tuvo que vender varios de sus animales de granja y muchas de sus pertenencias para pagar los gastos médicos de su esposa que sufrió de Covid-19 . Afortunadamente, su cónyuge pudo superar la enfermedad y ambos se sienten agradecidos de corazón con la Virgen de Guadalupe , próxima a celebrar su día este 12 de diciembre.

“Gracias, Virgencita, porque me dejaste vivir”, señala María Isabel Flores Reyes, quien estuvo 58 días internada por coronavirus y en un momento pensó que iba a morir, en un reportaje que el programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo elaboró hace unos meses y compartió una actualización sobre su caso su canal de YouTube. “Yo estuve en coma, estuve dormida mucho tiempo. Gracias a Dios y a la Virgencita ahora puedo moverme, puedo caminar. Yo no podía moverme, te pedí que me ayudaras y me ayudaste. Te doy gracias”, agregó la agradecida mujer por la segunda oportunidad de vida.

Si bien este año no podrá ir en persona a visitarla a la Basílica de Santa María de Guadalupe como miles de fieles tradicionalmente acostumbran hacer en dicha fecha, junto con Don Chuy, como cariñosamente llaman a su esposo desde hace 25 años, la mujer decidió hacer una pequeña peregrinación desde su humilde casa hasta una capilla cercana en la comunidad de Metepec, ubicada en el Estado de México. La travesía fue larga y dolorosa, pero el agradecimiento a la “Morenita del Tepeyac” los mantuvo en pie.

“El milagro se gesta desde que ella abrió los ojos. Yo quisiera que volviera a ser esa mujer trabajadora, activa, esa mujer que me veía en el campo y al momento ya me tenía el desayuno. Esa mujer que siempre me ha acompañado en todos lados, pero yo sé y confío en Dios que lo va a lograr. Yo sé que es muy fuerte y lo va a lograr”, dijo Villavicencio Pérez, cuyo caso dio que hablar por todo lo que tuvo que hacer para pagar el internamiento de su esposa y las largas jornadas que pasó en los exteriores donde ella se debatió entre la vida y la muerte.

“Gracias por su infinita misericordia. Gracias Virgen de Guadalupe porque yo tenía fe que el milagro iba a suceder. A lo mejor muchas veces cuando de rodillas me ponía yo adelante de ella a decirle ‘¿Qué noticias me va a dar el médico?’ o ‘¿Qué me van a decir de mi esposa?’, salía con un miedo, con un temor de su pobre casa, pero mi fe seguía intacta y yo volteaba y veía yo en el hospital, en el cuarto donde me imaginaba que estaba mi esposa y le decía yo ‘aquí estoy, no me he ido, no me voy a ir hasta que te vayas conmigo’”, dijo Don Chuy.

“Yo le doy gracias a la Virgencita porque me dejó aquí. Estuve muy grave. Le doy gracias también a mi esposo porque él hizo lo imposible para que yo estuviera también aquí. Él movió mar y tierra para poder sacarme del hospital. Estuvo allí en el frío, en la lluvia, enfermo, pero estuvo ahí conmigo. Le doy gracias a él por todo lo que hizo por mí”, señaló María Isabel que, como ella, muchas familias tuvieron que costear los gastos de los tratamientos médicos por coronavirus de sus seres queridos pese a que el gobierno mexicano dijo que serían gratuitos.

