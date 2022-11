Guillermo Duque Medina (@guilleproff) radica en España y decidió utilizar las redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok, para subir videos educativos. En poco tiempo, el maestro ganó popularidad dentro del mundo cibernético y se hizo viral. ¿Cuál fue la clave? Mostrar los contenidos a ritmo reggaetón.

Todo empezó cuando Guillermo Duque reemplazó a un colega de manera temporal en una escuela de Madrid. El joven de 27 años innovó y llevó al aula su guitarra para explicar las materias con canciones. La estrategia funcionó y los padres de los alumnos firmaron una petición para que forme parte de la institución.

“Hay muchos niños que aprendieron con canciones en vez de memorizar, memorizar y memorizar. Pueden aprender más o menos, pero si no viene feliz a mi clase es porque mi trabajo no lo he hecho bien”, confesó Duque Medina.

Ahí no acaba la cosa, pues Guillermo abrió su canal de YouTube para mostrar su material educativo y las redes hicieron lo suyo. En diálogo con Todo Noticias (TN), el docente indicó que ahora supera los 26 mil seguidores.

Mira aquí el video viral

“Me da mucha vergüenza toda esta exposición que no imaginaba pero siento que es positiva porque sé que hay otros maestros que están cantando en sus clases mis canciones, y a los chicos les está sirviendo la música para aprender”, señaló Duque.

“Una herramienta más para estudiar”

En el salón de clases, el ‘profe Guille’ suele enseñar el uso de las mayúsculas, quiénes son Isabel II y Felipe VII o cuáles son planetas del sistema solar con las pegajosas canciones de Rosalía y Bizarrap.

Mira aquí el video viral

“En las redes estoy subiendo canciones que ya tenía hechas y otras que van surgiendo a medida que avanzamos con los contenidos. Mi objetivo no es dar la materia música sino meter la música dentro del aula, que sea una herramienta más para estudiar como los ordenadores”, comentó Guillermo Duque.

Mensajes positivos

Según confesó el protagonista de esta historia, continúa recibiendo buenos comentarios de sus colegas y antes estaba pendiente de la cantidad de seguidores. Sin embargo, una conversación le cambió la perspectiva.

“Con que una de tus canciones haya llegado a tus niños ya hiciste tu trabajo me dijo 8una amiga), y ahora me hace feliz escuchar que de repente mientras están haciendo alguna actividad tararean o susurran algún pedacito de canción”, reconoció @guilleproff.

Síguenos en nuestras redes sociales: