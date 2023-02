Sin duda alguna, la clave para una recuperación óptima es un diagnóstico correcto, pero a Amanda Bulschelman le sucedió todo lo contrario, pues recientemente su historia se hizo viral en TikTok al revelar que los médicos no acertaron con sus enfermedades, por lo que tuvo que vivir tomando los tratamientos errados.

Amanda vive en Trenton, Ohio, Estados Unidos, y confesó que cuando fue a emergencias por un fuerte dolor descartaron categóricamente que se tratara de una apendicitis, fallo que también cometieron al no asegurar se trataba de un quiste ovárico; por lo que, tras estas malas experiencias en manos de personas que, curiosamente, deberían darle seguridad, hoy busca aconsejar a las personas en la defensa de su salud.

La tiktoker revela que siempre tuvo apendicitis, pero que cuando el médico la derivó a emergencias esto, pese a que le hicieron varias pruebas, desestimaron de inmediato siquiera la posibilidad.

Siempre fue apendicitis

“El médico entró mientras me retorcía de dolor y me informó que el diagnóstico era un quiste de ovario... él (el médico) estaba muy molesto conmigo y dijo: ‘¿qué quieres decir? ¿eso es imposible?’ y le dije, ‘bueno, no tengo ovarios, me los extirparon hace 10 años quirúrgicamente’”.

Pese a esto, desde emergencias la enviaron a casa, por lo que tuvo que buscar otras opiniones quienes le aseguraron tenía un tumor, pero mientras le realizaban la cirugía para extirpárselo se toparon con algo nuevo: “adivina qué. Tuve apendicitis todo el tiempo. Me sacaron el apéndice junto con ese pequeño tumor que no era ovario. No tengo ninguno de esos”.

Compartiendo experiencias

El video, hasta el momento, tiene poco más de 4.3 millones de vistas con, sorpresivamente, no pocas personas que pasaron por historias similares, lo cual la sorprendió: “muchas mujeres hablaban de que su control de la natalidad se movía dentro de su cuerpo y su médico no les creí. Otra mujer tenía cáncer y le dijeron que tenía calambres menstruales. El médico que anotó en mi expediente estaba ansioso, yo estaba sufriendo... no tengo idea por qué está sucediendo esto, pero sé que debe detenerse y como mujeres tenemos que exigir una mejor atención”, sentenció.