Jamieson May, una aspirante a influencer originaria de Australia, se vio envuelta en una polémica después de intentar “exponer” a un restaurante que rechazó su propuesta de colaboración. Todo empezó cuando la joven, quien acumula un poco más de 9 mil seguidores en TikTok, publicó un video de casi tres minutos en el que criticaba a Patsy’s, un local de comida vegetariana ubicado en el centro de Melbourne.

La influencer envió un mensaje al Instagram del negocio preguntando si los dueños estarían interesados en colaborar con ella para crear contenido de marketing; sin embargo, la respuesta no fue la que May esperaba.

En un mensaje corto pero contundente, la cuenta oficial de Patsy’s señaló: “Parece que no tienes muchos seguidores, tal vez deberías contactarnos cuando tengas más de 100 mil″.

La joven, quien tiene poco menos de 17 mil seguidores en Instagram, se mostró atónita e indignada por la respuesta.

“No tenía palabras”, aseguró. “Me indignó que alguien pudiera decirle eso a otra persona. Es evidente que se trata de alguien que no se dedica al marketing: no entiende literalmente nada”.

Fue así como, sorprendida por la respuesta de Patsy’s, la influencer compartió su experiencia en TikTok, buscando “exponer” al restaurante por su “mal servicio al cliente”.

No obstante, su estrategia no tuvo el efecto deseado. En lugar de recibir apoyo, May fue inundada con críticas por parte de usuarios que no entendieron su perspectiva.

Muchos la acusaron de ser una influencer “con derechos” que solo quería “cosas gratis” y que se quejaba por todo. Ante el gran número de críticas, ella se vio obligada a desactivar los comentarios en su video subido a TikTok.

El restaurante se pronunció tras la polémica

Patsy’s, por su parte, defendió su respuesta y señaló que era “obvio” que no querían trabajar con la tiktoker dado su perfil de seguidores.

“Sus seguidores no son realmente personas que frecuenten nuestro local y probablemente no sean el mercado con el que buscamos interactuar”, dijo Mathew Guthrie, copropietario de Patsy’s, a news.com.au.

Guthrie también insinuó que May solo buscaba aumentar su visibilidad con sus publicaciones. “En cierto modo ya ha funcionado”, agregó, “pero no estoy seguro de cómo se podrá monetizar como marketing”.

La influencer, en cambio, sostiene que “nunca pidió un servicio gratuito” y que simplemente se opuso al “servicio al cliente” de Patsy’s.

“Estoy defendiendo a los pequeños creadores que pueden tener contenido sorprendente pero no obtienen el reconocimiento que merecen”, dijo en conversación con Daily Mail Australia.

La polémica ha generado un acalorado debate sobre la relación entre influencers y negocios, y el verdadero valor que los primeros pueden aportar a las marcas.

Algunos argumentan que los creadores de contenido deberían ser tratados con respeto, independientemente de su número de seguidores, mientras que otros creen que las empresas tienen derecho a seleccionar con quién desean trabajar.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias