En los últimos años, los hogares de Estados Unidos han visto incrementos significativos en sus facturas de electricidad, con un aumento mensual del 2% en comparación con el año 2022, según la Administración de Información Energética. Para muchos, encontrar formas de reducir estos costos se ha convertido en una prioridad, siendo TikTok la plataforma en donde algunos usuarios comparten estrategias para minimizar estos gastos.

Una posible solución que varias personas e instituciones promueven es la instalación de paneles solares; sin embargo, se trata de un método que suele generar opiniones divididas. Precisamente, la usuaria Brittany (@britsbustingbusinesses) ha advertido sobre los posibles inconvenientes de esta opción.

La mujer, de Estados Unidos, describe la instalación de paneles solares como una decisión que conlleva una carga financiera significativa, comparándola con un “caballo de Troya” debido al alto costo inicial, que puede oscilar entre los $25,000 y $70,000.

Brittany relata que, aunque su familia instaló los paneles solares rápidamente, hubo un largo período antes de obtener el permiso final y conectarlos al servicio eléctrico de Duke Energy.

“Y, adivina qué, durante todo ese tiempo, tuvimos que pagar nuestra factura de electricidad más el pago mensual del panel solar”, reveló. “Así que debes recordar que siempre serás responsable de esos pagos del panel solar, a pesar de que algo no funcione o no esté bien, todos los meses debes pagar”.

La cosa no queda allí, pues los problemas pueden empeorar si la compañía de paneles solares decide aumentar repentinamente los pagos mensuales, así como le ocurrió a la usuaria. Además, estos costos se transfieren a los nuevos dueños si la casa llegara a ser vendida.

“El contrato se transfiere a las personas que van a comprar tu casa, pero no todo el mundo quiere paneles solares y la gente definitivamente no quiere asumir tanta deuda”, señala Brittany. “Y con el mercado inmobiliario como está, mucha gente ni siquiera puede afrontar esa deuda. Así que, a menos que tengas el dinero para pagar tus paneles solares, lo más probable es que tu casa no se venda o que tenga muchas dificultades para venderse, lo que también hace que los paneles solares no valgan la pena a largo plazo”.

La estadounidense finaliza su relato indicando que no está en contra de los paneles. Eso sí, su instalación y uso puede volverse algo complicado, sin mencionar los altos costos que hay de por medio.

Su testimonio generó opiniones divididas

El testimonio de Brittany generó controversia en las redes sociales. Algunos usuarios compartieron experiencias positivas con la instalación de paneles solares, mientras que otros dijeron estar de acuerdo con sus advertencias.

“Estaba pagando casi $600 en electricidad en Texas… con paneles solares ahora $165.00 cada 2 meses… mucho mejor”, comentó un internauta. “Compré el mío el año pasado. Cubre el 120% de lo que uso en un año. Así que con lo que producen mis paneles solares he estado pagando la factura del gas”, reveló otro.

“Nuestro agente inmobiliario dice que es realmente difícil para las personas que tienen paneles solares vender sus casas porque el nuevo comprador tendría que hacerse cargo del contrato”, afirmó un tercero.

Cómo funciona un panel solar:

Los paneles solares están compuestos por células fotovoltaicas, fabricadas con materiales semiconductores como el silicio. Cuando la luz solar cae sobre estas células, se produce un efecto llamado “efecto fotoeléctrico”.

La luz solar libera electrones de los átomos del material semiconductor. Estos electrones libres fluyen a través de la célula, creando una corriente eléctrica continua (CC).

La corriente continua generada por los paneles solares no es compatible con la mayoría de los electrodomésticos y aparatos electrónicos. Un inversor convierte la corriente continua en corriente alterna (CA), que es la que utilizan los hogares y redes eléctricas.

La electricidad generada por los paneles solares puede almacenarse en baterías para su uso posterior, o inyectarse directamente en la red eléctrica para su consumo inmediato o para compensar el consumo de energía de la red.

