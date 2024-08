Un video publicado recientemente en TikTok ha generado una gran controversia entre los usuarios. En las imágenes, se puede ver a una joven estadounidense intentando comprar un café para un hombre en situación de calle, pero se encuentra con una inesperada negativa por parte del empleado. Este incidente generó un intenso debate sobre la discriminación y el papel que deberían tener las empresas en beneficio de la comunidad.

Todo empezó cuando la usuaria @superheroeveryday2 ingresó a un local de Cleveland, Ohio, para comprar un café para una persona sin hogar. Sin embargo, la situación dio un giro cuando la persona que la atendió le dijo que no podía venderle la bebida por la propia política de la empresa.

“Si alguien quiere comprarle algo a una persona sin hogar, ustedes no…”, preguntó la joven, a lo que el trabajador respondió: “perdería mi trabajo”.

El empleado explica que entregar comida a personas en situación de calle causaría “un problema” para los clientes, ya que podrían ser víctimas de acoso.

“Le dije que no me sentía acosada”, escribió la tiktoker en la descripción del video. “Él dijo: ‘Estoy segura de que tú no, pero otros sí’”.

“Le dije que era un ser humano y que solo pidió un café, señor”, continúa el texto. “Su respuesta fue: ‘¿Por qué no consigue un trabajo como el resto de nosotros?’”.

El clip se volvió viral y generó opiniones divididas

El registro se volvió viral y provocó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

“Por lo general, nunca es una política escrita, pero amenazarán a los empleados para hacerla cumplir”, advirtió una persona. “No entiendo esto”, señaló otra.

Tampoco faltaron quienes defendieron al trabajador, asegurando que ese tipo de políticas se repite en la mayoría de establecimientos de comida rápida.

“Esto es cierto. La mayor parte del tiempo ellos volverán y le pedirán a los clientes cosas si lo hacen una vez”, escribió un internauta. “Creo que hay que verlo desde la perspectiva de los empleados y de la empresa. He estado en esa situación y siempre viene el indigente preguntándonos dónde está dicho empleado que se lo dio”, indicó otro.

La cafetería, por su parte, ofreció una versión diferente de los hechos a través de sus redes sociales. Según la empresa, la persona a la que la clienta intentaba ayudar tenía antecedentes de robos y comportamientos agresivos hacia los clientes y empleados; no obstante, esto no concuerda por lo relatado por la tiktoker, quien afirma que la persona que le pidió el café era un hombre.

