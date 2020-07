Hace casi siete años, siendo más precisos el 13 de noviembre de 2013, todo el mundo no paraba de hablar de Jean-Claude Van Damme y uno de los ‘splits’ de piernas más “épicos” entre dos camiones en movimiento que haya realizado para un comercial de Volvo. La escena se volvió viral y acumula hasta la fecha más de 99 millones de reproducciones en YouTube.

De acuerdo al diario estadounidense The Wall Street Journal, el fabricante de camiones no fue el único beneficiado con el éxito de la pieza publicitaria -cuyas ventas se incrementaron en un 31 % en ese mes- sino que la carrera del propio Van Damme experimentó una especie de resurgimiento ya que pasó de la pantalla grande a convertirse en una celebridad en las redes sociales.

Pero más de uno se preguntaba si lo que se veía en el comercial de 75 segundos de duración de Volvo eran efectos especiales hechos por computadora o era algo real y, de ser cierto como aseguraron tanto el actor como los realizadores, cómo fue que lograron capturar en video el que pasó a conocerse en Internet como el “Epic Split” de Jean Claude Van-Damme.

Lo que se vio en el comercial del “Epic Split” de Jean-Claude Van Damme

El anuncio de Volvo para “demostrar la estabilidad y la precisión de la Dirección Dinámica” de sus camiones comienza con un plano cerrado al rostro de Jean-Claude Van Damme, quien con los ojos cerrados comienza a elaborar una especie de monólogo usando una voz en off mientras la toma comienza a abrirse lentamente mostrando al actor entre los dos vehículos pesados.

“He tenido mis altibajos, mi parte justa de caminos llenos de baches y fuertes ráfagas de viento. Eso es lo que ha hecho de mí lo que soy ahora. Y ahora estoy aquí, ante ustedes. Lo que ven es un cuerpo trabajado hasta la perfección, unas piernas ejercitadas para desafiar las leyes de la física... y una mente decidida a realizar el split de piernas más épico”, señaló.

El detrás de cámaras del “Epic Split” de Jean-Claude Van Damme

El comercial fue dirigido por Andreas Nilsson y era el sexto de una campaña publicitaria llamada Live Test (Prueba en vivo en español) que la agencia sueca Forsman & Bodenfors creó para los camiones Volvo. La pista de aterrizaje del Aeropuerto Central de Ciudad Real en España fue escogida como el lugar de rodaje, de acuerdo a Wikipedia.

El período de planificación del mencionado comercial fue de cinco meses y, después de tres días de ensayos, la escena de riesgo con Van Damme fue grabada por profesionales en una sola toma. La integridad física de la recordada estrella de acción no se vio afectada ya que se encontraba sujeto a varios arneses ocultos y cables imperceptibles a la vista.

Una pequeña plataforma acondicionada detrás de cada espejo lateral permitió a Jean-Claude Van Damme colocar sus pies entre los camiones, que se movieron en reversa a una velocidad establecida de 25 kilómetros por hora. Cada uno de los vehículos pesados tenía un copiloto encargado de monitorear que no se excediera el mencionado límite.

La toma sin cortes del “split” de Jean-Claude Van Damme se logró al primer intento ya que debían aprovechar la posición del sol durante el atardecer. La compañía The Mill se encargó de la postproducción encargándose de algunas graduaciones de color, remover ciertos reflejos y los cables de seguridad.

Jean-Claude Van Damme frente a los camiones donde realizó el épico 'split' de piernas para el recordado comercial. | Crédito: Volvo Trucks

Las palabras de Jean-Claude Van Damme sobre su “Epic Split”

Pero, ¿qué opinó el actor sobre la grabación del comercial? En declaraciones para el diario estadounidense USA Today, Jean-Claude dijo que “en las películas de acción que involucran acrobacias siempre hay riesgos”. “Sería poco sincero si no admitiera que me preocupaba de vez en cuando y si uno no se preocupa, se descuida y luego se lastima”, añadió.

Sin embargo, cuando grabó la escena de riesgo, Van Damme insiste que lo único que pasaba por su mente era “la música de Enya”, cuya canción “Only Time” es la que se escucha en la versión final, y recalcó que la apertura de piernas que se grabó en una sola toma no fue algo que haya practicado antes.

Pero Van Damme, que en aquel entonces tenía 53 años, demostró que se encuentra en un buen estado físico ya que sigue “un régimen regular de ejercicios que ha mantenido por años” y, al ser consultado si tiene “un cuerpo trabajado hasta la perfección” como menciona en el anuncio, bromeó diciendo que eso es algo que “deberían preguntarle al fabricante”.

