A pocos días para la Navidad, Jeremy, un niño de los Estados Unidos, se hizo viral en TikTok por su asombrosa historia al conocerse que envió sendas cartas a Papá Noel, pero no por nobles razones, todo lo contrario, el pequeño recriminó con todo su corazón a Santa que no le trajera los regalos que pidió, por lo que su decepción con el “barbudo” sacó sonrisas a millones.

Koko Mink (@koko_mink) se encargó de compartir este asombroso relato el cual empieza de forma muy directa en la leyenda del clip: “Jeremy no estaba jugando sobre su Navidad”, de inmediato, nos muestra el contenido de la carta que el menor envió para San Nicolás con dirección al Polo Norte.

La respuesta de Papá Noel

“Querido Papá Noel, te escribo esto el día después de Navidad y estoy muy triste porque solo recibí uno de los dos regalos que pedí. Siento que te comiste mis galletas, voy a asumir que mi regalo perdido fue un error”, para luego agregar que si quería enmendar las cosas tenía una semana para compensar el error.

Sin embargo, para su sorpresa, Jeremy recibió una misiva de, nada menos, que Papá Noel, quien fue muy contundente en su respuesta: “querido Jeremy, lamento que estés decepcionado con tus regalos. Pediste dos muy caros y Santa no puede hacer mucho... necesitas aprender a estar agradecido por lo que tienes y no estar molesto por lo que no tienes. Si continúas quejándote, no tendré más remedio que agregarte a la lista de traviesos el próximo año”.

Mira aquí el video viral

La furia de Jeremy

Cualquier adulto con dos dedos de frente pensaría que esto serviría como escarmiento, pero Jeremy es un hueso duro de roer y envío una segunda carta que dejó anonadados a todos en TikTok: “querido Fatty, tus amenazas no me asustan. Jugué tu juego y no cumpliste. Esto no está bien. Te daré una semana y luego pagarás. P.D. no sé por qué es caro cuando tienes esclavos elfos para hacer cosas para ti, creo que eres muy travieso por tener esclavos”.

Sin embargo, Santa no se dejaría amedrentar por un niño respondón, por lo que decidió dar la última estocada en este impasse: “querido Jeremy, estás siendo un niño muy malo porque no puedes ser feliz con lo que tienes. He hablado con tus padres y les dije que te quiten el Wii U... ahora no tienes nada. Una vez que aprendas a ser agradecido, tal vez puedas recuperarlo. Estoy decepcionado de ti... tendrás que ser muy bueno este año si quieres volver a estar en la lista buena”.

Pero, las cosas estaban lejos de acabar, pues el niño enfureció más de lo esperado y lanzó su mortal dardo contra Santa: “querido Papá Noel, no me gusta ese truco que hiciste con mis padres. Estás en mi lista traviesa ahora. Ten miedo de que parezcas lento y fácil de matar. Disfruta de tus galletas el próximo año porque serán veneno. Espero que mueras...”

“Jeremy le dio su ‘jo, jo, jo’ a Santa”

El hilarante clip cuenta con más de 18.1 millones de vistas en TikTok, donde miles han muerto de risa ante el intercambio de puyazos entre Santa Claus y Jeremy: “Jeremy acaba de hacer a Santa su ‘Jo, jo, jo’”, “Jeremy no se contuvo en absoluto”, “Jeremy despertó y eligió la violencia”. “Dios sabe lo que pensaron sus padres, es decir, sí, es un poco desagradecido, pero es un argumento divertido”.