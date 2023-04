Sin pensarlo, Jill Leighton comenzó a expandirse como emprendedora de la forma menos pensada: vendiendo pañales para patos, impensable negocio que hoy la lleva a vender estos productos únicos en sitios como Europa, Australia, Japón o en California, por lo que su historia se hizo viral fascinando a millones.

Todo sucedió cuando su hija quiso llevar sus crías de ganso a la escuela, por lo que, para evitar incómodos momentos con las necesidades del ave, puso a volar su imaginación que, mezclada con amor, tuvo como resultado un prometedor negocio que en ese entonces no imaginaba que tuviera una amplia demanda.

La mujer oriunda de Franklin, Maine (Estados Unidos) recuerda que le dijo: “la miré y le dije: ‘no puedes traer esto a la escuela secundaria, harán caca en todas partes’, a lo que ella dijo: ‘bueno, haz algo para atrapar la caca’, así que preparé un pañal, situación del arnés y me lo puse y ella los llevó a la escuela, trabajaron fabulosamente”, dijo a Wabi 5.

Un negocio prometedor

Por ello, sin pensarlo colocó su tienda virtual en Etsy tras darse cuenta de que no eran pocas personas quienes estaban ávidas de este producto para sus patos y hoy el universo se ha ampliado para incluir a aves de diversas especies: “pavos de tamaño completo, he cambiado cisnes y cualquier ave a la que realmente quieras cambiarles los pañales”.

Estrella de TikTok

Pero, esto no es todo, pues pese a convertirse en una naciente empresaria exitosa con un negocio rentable, pero fuera de lo común, también decidió incursionar en las redes sociales, especialmente en TikTok, cuyo video probándose una polera especial reventó en la plataforma china.

“Se volvió viral muy rápido. Me desperté a la mañana siguiente y dije ¿¡wow!’”, en referencia al video viral del pasado 14 de enero en cuenta @leightonslanding obteniendo poco más de 34.5 millones de vistas, mientras que en Facebook suma los 50 millones: “no soy una celebridad. Cuando voy a comprar mi tela, las damas piensan que soy famosa porque gasto mucho”.

Un negocio que salva matrimonios

Con todo, Jill confiesa que prefiere ser reconocida como una empresaria que ayuda a personas a mantener a sus patos y aves: “he salvado muchos matrimonios. Ese es un comentario serio. Las mujeres dicen: ‘mi esposo está muy agradecido de que este pato ya no esté haciendo caca por todo el piso. Has salvado nuestro matrimonio’. Y siempre me río de eso porque los patos son asquerosos”.

Y esto último, que estas aves sean tan desagradables para hacer sus necesidades, facilita que el negocio de Leighton se mantenga a flote: “tenía razón para hacer el pañal y luego pensé que, si los necesitaba para esta ocasión, tal vez puedan ayudar a alguien más”, sentenció a Wabi 5.