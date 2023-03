Eric Kilburn Jr. es un joven de 14 años que vive en Michigan, Estados Unidos. A diferencia de otros chicos de su edad, el calza 23 en dicho país, por lo que le es sumamente complicado encontrar zapatos de su talla. Para dejar en claro la magnitud del problema, son pocos los basquetbolistas que tienen ese tamaño de pie.

A Eric, quien es un estudiante de primer año en Goodrich High School de 6′10 y jugador de fútbol americano de JV, le duelen bastante sus pies. Y es que, de momento, usa zapatos talla 22, los cuales son pequeños para él. Su madre, Rebecca Kilburn, se ha esforzado bastante para encontrar unos que le queden bien, pero no ha tenido suerte. Justamente, esa búsqueda fue anunciada por distintos medios de comunicación, luego que Hometown Life informara sobre el caso por primera vez.

Al fin podrá tener zapatos de su talla

La buena noticia es que Eric al fin podrá tener zapatos de su talla, pues varias marcas le han asegurado que lo ayudarán. “Es una locura”, dijo, siempre según la citada fuente. “Quiero decir, voy a estar en tacos y zapatos cómodos y estoy asombrado por las puertas que esto me ha abierto. Estoy emocionado de ver a dónde va esto. Gracias”, agregó.

Su madre, en tanto, no pudo dejar de llorar al saber que al fin su hijo tendrá zapatos con su talla correcta. “Ha sido abrumador. He sido este charco de emociones, todas buenas… ¡Es lo más genial poder decir que lo logramos! ¡Tiene zapatos! No suelo llorar, pero he estado en un estado constante de lágrimas de felicidad… Estamos muy agradecidos”, manifestó la mujer.

Hometown Life indicó que entre las empresas que anunciaron que ayudarán a Eric están Under Armour y PUMA. Estas compañías ya programaron la visita de representantes a Michigan para ver el tema de los zapatos del joven.

“Estamos en un espacio enrarecido, no hay tanta gente en el mundo de estos tamaños”, sostuvo Robb Cropp, director sénior de desarrollo de calzado de Under Armour. “Tuvimos que ayudar. Sabemos la importancia de los deportes para los niños y su desarrollo”, añadió.

Es importante medir los pies de Eric

El director de operaciones de básquetbol de PUMA, Max Staiger, en tanto, precisó que quienes normalmente tienen pies muy grandes son los jugadores de básquetbol; sin embargo, contó que tal vez solo había visto a dos o tres con talla 23. Por esa razón, es importante medir los pies de Eric, que superan los 35 centímetros, de acuerdo a la página basketworld.com.

“No hay un tamaño de molde para esto, porque es una rareza desde la perspectiva de la producción en masa”, señaló Staiger. “Lo que haremos se ve y se siente como un zapato normal, con solo un pequeño ajuste... Hemos hecho esto antes sin ningún problema. $1,500 por cualquier par de zapatos es casi una locura, no me importa el tamaño que sea”, aseveró.

Se supo que el tiempo estimado para que los fabricantes hagan los zapatos de Eric será de 4 a 8 semanas. Solo los especiales que deberá usar para practicar fútbol americano podrían tardar un poco más.

Cabe recalcar que la familia también seguirá trabajando con Mauri, una empresa italiana que fabrica zapatos de vestir en tallas más grandes. Todo con el fin de que el protagonista de esta historia pueda tener el calzado adecuado en ceremonias.

Como mencionamos líneas arriba que varios medios de comunicación han informado sobre el caso de Eric, aquí adjuntamos un video viral compartido en YouTube por el canal de MLive, donde se aprecia una entrevista que le hicieron al joven.

