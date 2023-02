La mayoría de niños adoptados sienten curiosidad en algún momento de su vida por conocer sobre su procedencia. Aunque cada caso es único y a veces este encuentro puede ser poco beneficioso para el hijo, lo cierto es que en otras puede ser un momento mágico, tal y como ha demostrado la usuaria de TikTok Biliana Bartlett. El video de su historia es viral en las redes sociales.

Según cuenta Biliana, ella nació en Bulgaria y pasó los primeros años de su vida en un orfanato hasta que fue adoptada. Desde entonces, siempre quiso saber de su familia biológica, así que hace poco con la ayuda de Ancestry, un grupo de Facebook y un equipo de búsqueda logró encontrarlos.

Voló más de 20 horas desde Estados Unidos hasta Bulgaria para conocer a sus padres biológicos. Un reencuentro que fue registrando durante todo el viaje dejando escenas llenas de abrazos y lágrimas.

El emotivo reencuentro

La joven comenta emocionada que se siente muy querida y que “son todos muy cariñosos”, pero los padres no son los únicos a los que conoce durante el viaje, también pudo ver por primera vez a su hermano, sus sobrinos y sobrinas e incluso visitó el orfanato donde vivió un tiempo.

Una experiencia única que Biliana describe como: “¡Qué viaje! Estoy tan feliz de haberlos encontrado. La mejor experiencia de mi vida”. No es de extrañar que en cuestión de días el video se haya vuelto viral acumulando casi 2 millones de reproducciones y todo tipo de comentarios.

Biliana Bartlett viajó 20 horas de Estados Unidos a Bulgaria para conocer por primera vez a sus padres. (Foto: TikTok / @bilianabartlett)

Comentarios en el video

“¡Chicos, tengo una hermana que vive en Estados Unidos que aún no he encontrado! ¿Debería hacer un video sobre eso?”, “¡Las características de todos son impresionantes! Parte 2, ¿cómo se conectaron?”, “Qué bueno que los encontraste, me emocioné hasta las lágrimas, al verlos abrazados”, “Tus sobrinos se parecen mucho a ti”, “Awww mis sobrinas y sobrino fueron adoptados en Bulgaria. Espero que algún día puedan conocer a sus padres biológicos”, fueron algunos de los comentarios en el video.

Mira aquí el video viral

Síguenos en nuestras redes sociales: