Un video compartido a través de la cuenta de X (antes conocida como Twitter) @bobmacoy captó la atención de miles de usuarios, generando debate y risas por igual. En este clip, una joven de Córdoba, Argentina, se muestra indignada con su jefe debido a la corrección de una palabra y a su explicación posterior.

La situación comenzó cuando la joven, en una interacción laboral, escuchó que su jefe utilizaba la palabra “chorro” para referirse a un ladrón, mientras que ella enfatizó que se trataba de un “choro”. En ese sentido, su superior insistió: “Hablá bien, se dice ‘chorro’”.

La respuesta de la joven fue directa y contundente: “No es chorro, es horrible la palabra. ¿Por qué le agregás las dos R así tan fuerte? Es choro”.

En el clip, la joven también expresó su frustración al no poder responderle a su jefe de manera directa debido a la jerarquía laboral. “Ustedes saben lo que me pasa cuando a mí me corrigen una palabra, pero a su vez tiene suerte el soldado mal escondido, porque es mi jefe y yo no le puedo andar contestando como si fuera un igual”, comentó con evidente molestia.

La polémica se intensificó cuando, al final del video, la joven hizo una consulta abierta al público virtual: “¿Es choro o chorro?”. Esta pregunta desencadenó una avalancha de comentarios y opiniones en las redes sociales, mientras que la publicación ya supera las 700,000 reproducciones.

Opiniones encontradas en redes sociales

El debate en las redes no se hizo esperar. Comentarios como “Se tiene que buscar un problema más honesto la señora”, “En Córdoba se dice ‘Choro’ hace muchas décadas. En Buenos Aires tengo entendido que se empezó a usar esa palabra con el agregado de una (R). La palabra Choro deriva de Chorar, que es un verbo de origen caló (gitano español)”, y “Pero cuando en Buenos Aires decimos que alguien está robando, decimos choreando.... Así que estaríamos utilizando el choro del interior”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Algunos usuarios también aprovecharon la ocasión para bromear con la situación: “No sea bura”, “No entiendo cómo suben estas cosas pensando que el jefe no lo va a ver eventualmente JAJAJA” y no se de donde será el man y “La palabra correcta es choro, los porteños usan chorro”.

La RAE aclara el debate

Para aclarar el asunto, consultamos el Diccionario de la Real Academia Española (RAE). Según la RAE, la palabra choro es de origen caló (lengua de los gitanos españoles) y se define como “ladronzuelo” o “ratero”. Por otro lado, chorro es una palabra de origen chileno que también se utiliza para referirse a un ladrón, especialmente a aquel que arrebata algo corriendo.

En conclusión, ambas formas son correctas para referirse a un ladrón o delincuente, lo que significa que tanto la joven cordobesa como su jefe tenían razón en su uso. Este incidente refleja cómo las variaciones lingüísticas regionales pueden generar malentendidos y debates, especialmente en un país tan diverso como Argentina. La viralización del video no solo muestra el poder de las redes sociales para amplificar situaciones cotidianas, sino también la riqueza y complejidad del idioma español.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.