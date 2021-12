Un joven se ha vuelto viral en los últimos días en plataformas como TikTok y Twitter por haber hecho una transmisión en vivo mientras reclamaba al dueño de un restaurante por el supuesto pésimo servicio que ha recibido allí, actitud que no ha caído muy bien y generó muchos comentarios en su contra pues se ve cómo amenaza con que sus seguidores escribirán reseñas negativas si no le dan una solución.

En el video viral se puede ver que un joven de Castellón, España, estaba consumiendo en un restaurante y llamó al dueño del establecimiento debido a que había ciertos detalles con los que no quedó conforme, los cuales relataremos en la nota para esclarecer todos los hechos y no dejar incógnitas.

En primero lugar, este muchacho asegura que está en una transmisión en vivo en TikTok con 350 espectadores en tiempo real para luego iniciar con una serie de reclamos que podrían ser válidos.

“Para hacer un video he pedido que me prestaran un vaso y me dijeron que me acerque a la barra y coja uno de los que ya estaban sucios de otros clientes. Como puedes ver esto es un vaso sucio”, fueron algunas de sus palabras iniciales.

Del mismo modo, el chico asegura que él está sentado y le dieron su comida en bola para llevársela y que no le alcanzaron cubiertos, por lo que exige que le den una solución.

Lo que más causó sorpresa fue que exigió ello a cambio de que su local no se gane reseñas negativas por parte de todos los seguidores que estaban prendidos de su transmisión.

Con la finalidad de evitar que su restaurante gane una reputación mala en redes sociales, el dueño ofreció devolverle el dinero que había pagado al chico y este aceptó el trato.

Todo lo que se había ocasionado en el video hizo que varias personas critiquen el accionar de este joven pues consideraron que utilizó el chantaje de las redes sociales para obtener lo que quería sin pensar en las consecuencias.

El video viral de un joven chantajeando al dueño de un restaurante