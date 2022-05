Hace unas semanas, una joven en España se hizo tendencia en TikTok por narrar su experiencia atendiendo con lengua de señas a un niño con discapacidad; pero, esta vez, la muchacha ha vuelto a dar de qué hablar en esta red social por contar la historia del reencuentro con su pequeño amigo, pero esta vez aplicando con mayor destreza este lenguaje inclusivo.

Un enorme gesto de empatía

Nuestra protagonista se llama Belu y, previamente, nos contó que el menor tenía una “disminución auditiva”, al punto que la miraba fijamente a cada rato para saber si le estaba hablando.

Inicialmente, ella pensó que tenía la intención de robar algunas cosas de la tienda donde trabaja, pero al darse cuenta de la realidad, ella le dio las gracias empleando la lengua de señas, lo cual emocionó mucho al pequeño, según ella afirmó.

Tras esto, ella relató en TikTok que se esmeró por aprender más palabras en esta lengua para poder tener una comunicación más fluida con el niño, al mismo que hacía que este no se sienta marginada por su discapacidad.

Un reencuentro inesperado

Pero, hace unos días quedó gratamente sorprendida cuando el pequeño volvería a la tienda para ser atendido por Belu, hecho que la emocionó: “¡Que me muero! ¡Que me muero! El niño ha venido a buscarme a la tienda en la que estoy ahora. Estoy emocionadísima”, escribió la joven una publicación de Twitter del pasado 3 de mayo.

De hecho, ella agrega que la presencia del niño la ha ayudado a sobrellevar lo que considera un mal día laboral: “En serio, mi gente, estaba teniendo un día pésimo, pero este pequeñín (que les digo, que se ha enfadado porque tiene 11, no 7, pero se me da muy mal lo de los niños y las edades) me ha alegrado la tarde”, revela en la misma red social.

Nace una bonita amistad

De hecho, en un tweet posterior revela la gran afinidad y confianza que hay entre ambos: “Les cuento que, como el niño de la historia venía a la tienda con un amiguito, mañana les voy a llevar a clases una caja a cada uno de bolsas de @grefusa. Me contactaron y me regalaron una para mí y otra para el niño, pero como el otro peque se siente excluido, le daré la mía”.

Como en TikTok, miles de usuarios de Twitter no han dejado de alabar a Belu por su actitud desinteresada por ayudar y confraternizar con el menor, a pesar que ni tiene ninguna responsabilidad ni obligación para ello, razón por la cual sus seguidores le piden saber más de su amistad con el pre adolescente.