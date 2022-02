En los últimos días un video viral invitó a la reflexión en redes sociales sobre la fiesta y las personas con discapacidad. Mediante su cuenta de TikTok (@inazionieva), el activista Inazio Nieva, quien tiene parálisis cerebral, compartió su desagradable experiencia tras salir a divertirse. El relato del joven de España dio la vuelta al mundo.

Para una persona de 22 años acudir a reuniones es algo de lo más normal, pero esta situación cambia totalmente cuando alguien de esa edad presenta una discapacidad. Así lo dejó demostrado Inazio Nieva, un hombre que suele publicar contenidos sobre la diversidad funcional en sus plataformas digitales.

Relata lo desagradable que puede ser salir de fiesta

En esta oportunidad, Inazio subió una grabación bajo el título “¿cuántas veces has visto a personas con discapacidad de fiesta?”. El español explicó que a él le encanta salir, pero siempre se cruza con gente que no le respeta por su condición.

“Yo no suelo ver otras personas con discapacidad de fiesta. ¿Por qué? Pues porque todavía, por desgracia, en esta sociedad estamos muy lejos de la inclusión real”, sostuvo Nieva.

Aunque suele explicar de forma amena en sus videos las situaciones con las que tiene que convivir, Inazio precisó que “a mí me han pasado cosas al volver de fiesta que no son agradables para nadie. El alcohol no debe ser un comodín para humillar a otras personas”.

Sin embargo, el activista dejó en claro que no bajará los brazos ante la discriminación de los demás. “Yo, aunque a veces pueda tener problemas, no me voy a quedar en casa, lo tengo claro. Tengo 22 años, como otra persona más, y me lo quiero pasar como otra persona más”, señaló Inazio Nieva.

Testimonio aplaudido en redes sociales

El discurso de Inazio recibió numerosos elogios de quienes rechazan la discriminación y los prejuicios dentro de la sociedad. Entre Twitter y TikTok, el clip registra más de 320 mil reproducciones.