Una mujer compartió el ingenioso intento de su hijo de convencerla para que dejara que su novia se quede a dormir con él. Tanto Kaden, hijo de Jessica, como su novia Kaysha, habían cumplido 18 años y pensaban que ya era hora de pasar más tiempo juntos; sin embargo, aún tenían que ganarse la confianza de sus padres. El video publicado en TikTok que muestra la presentación de la pareja se volvió viral, superando las 3 millones de reproducciones en cuestión de días.

En el registro, se observa que los jóvenes expusieron sus argumentos en una serie de diapositivas para que los padres acepten su solicitud de hacer una “pijamada”.

Kaysha, sin rodeos, comenzó refiriéndose a la preocupación de los padres de su novio sobre la posibilidad de tener relaciones sexuales. “Dos jóvenes de 18 años, ¿creen que habrá sexo? Es comprensible”, dijo. “En esta presentación, repasaremos sus inquietudes”.

El primer punto fue la preocupación por un bebé no deseado, destacando su intención de no tener hijos en un futuro cercano.

“Tenemos algunas cosas que hacer con nuestro futuro”, explicó Kaysha. “El sexo significa tener bebés, lo que significa estar en quiebra, y no quiero asumir esa responsabilidad ahora mismo. Me gustaría empujar a los niños pequeños cuando los oigo llorar. Así que esa es la menor de tus preocupaciones”.

El segundo punto de la presentación era asegurar que no perturbarían el sueño de nadie. Kaysha afirmó: “Nos callaremos. No quieren escucharnos, quieren beber vino. No nos vamos a quedar despiertos hasta tarde”.

Kaden añadió: “Ya me conoces, estoy en la cama como a las 10 en punto”, a lo que Kaysha contestó: “Vamos a dormir muy bien. No vamos a estar de mal humor por la mañana. Yo ni siquiera hablo por la mañana, así que estás bien”.

Para finalizar, Kaysha apeló a los instintos maternales de Jessica mostrando una foto de ella con Kaden cuando era niño y preguntando: “¿Cómo puedes decirle que no a esta cara?”.

Los usuarios elogiaron a la pareja y a los padres

Después de que el video se volviera viral, muchos usuarios preguntaron si la joven pareja logró su objetivo. Jessica respondió: “Lo presentaron justo antes de Navidad. Me alegra informar que sí, que ahora Kaysha viene a casa con frecuencia y que son la mejor pareja”.

Los comentarios en el video fueron mayormente positivos. Algunas personas afirmaron que la pareja estaba destinada a estar junta. “Ella es lo más preciado que existe”, escribió un usuario. “Guarda este vídeo para la boda”, sugirió otro.

Otros comentarios resaltaron que Jessica y su esposo estaban haciendo lo correcto como padres. “Ella se siente muy cómoda contigo y se nota”, comentó un internauta. “Es realmente una bendición. Gracias por hacerla sentir lo suficientemente cómoda para hacer esto”.

“Creo que el hecho de que vinieran a ti en lugar de andar a escondidas dice MUCHO. Obviamente, les dejaría entrar con límites. Confíen en ellos hasta que les den una razón para no hacerlo”, añadió un tercero.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias