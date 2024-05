Una joven australiana compartió detalles de una terrible experiencia que la dejó llorando. Kelsie (@kelsatron_), de 26 años y residente en Brisbane, decidió visitar a su médico de confianza para obtener una receta que necesitaba para controlar su síndrome de ovario poliquístico. Pensaba que sería una consulta sencilla y rápida, pero lamentablemente resultó ser todo lo contrario. Por cierto, puede que te interese el caso de una repartidora estadounidense a la que le encargaron llevarle la última comida a un condenado a muerte.

El médico, en lugar de simplemente renovar la receta de la chica, decidió centrarse en su peso. Durante la cita, hizo comentarios hirientes sobre su apariencia física, diciendo que había ganado demasiados kilos.

“Este hombre me dijo ‘necesitas tomar algo que te haga bajar de peso porque aunque te gusten los cuerpos con curvas, lo que tienes es un cuerpo de hombre gordo’”, recordó la joven.

Ella explicó que solo buscaba obtener su medicación habitual de 8 dólares, pero en lugar de eso, se encontró en medio de un sermón sobre su aspecto.

“No tengo derecho a la misma atención médica a la que tiene derecho un hombre o una persona de estatura normal”, se lamentó.

Lo más triste de todo es que la australiana no se sorprendió por lo que ocurrió. Para ella, fue un recordatorio doloroso de que las mujeres a menudo son tratadas de manera injusta en el sistema de salud.

“La experiencia fue perturbadora, pero desafortunadamente no sorprendente, y me hizo sentir frustrada porque no se escucharon mis necesidades”, continuó.

“Se siente como si estuvieras en un cuerpo más grande y el médico llenara los espacios en blanco y supusiera lo que estás buscando”, agregó.

Kelsie, a pesar de considerarse fuerte y capaz de manejar situaciones difíciles, anhela poder visitar al médico sin temor a ser juzgada o ridiculizada por su apariencia.

Las reacciones de los usuarios

Su testimonio, además de volverse viral, generó una gran cantidad de comentarios, la mayoría de otras mujeres que compartieron experiencias similares.

“Evito buscar atención médica exactamente por la misma razón”, señaló una usuaria.

“Recuerdo haber ido al médico de cabecera el año pasado con un pico de depresión y ansiedad, queriendo un plan de atención de salud mental. Y el médico dijo que perder peso ayudaría más con eso”, reveló otra.

“Fui al médico para que me vacunara para salir del país y me dijeron que me pusiera en un plan de cuidados para mi salud porque estoy un poco gordita”, añadió una tercera persona.

