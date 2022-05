Afortunadamente, continúan existiendo personas que entregan todo sin esperar nada a cambio. Así lo demostró Pablo Cárdenas, de Argentina. El héroe de esta historia, ahora viral, no dudó y rescató a un perro de raza Caniche. A través de un video de YouTube, se mostró el admirable acto.

Pablo se encontraba en la playa conocida como ‘La Pepita’ en Punta Iglesia (Mar del Plata) cuando, de repente, observó una dramática escena: un can que paseaba junto a su familia humana estaba en problemas, luego de caer al mar.

El momento del rescate

Ante esta situación, lo dueños de las mascota comenzaron a pedir ayuda de forma desesperada. Por ello, el salvavidas de 38 años acudió al rescate y se lanzó. Una vez que agarró a la mascota, Cárdenas salió a la superficie y recibió el apoyo de los cuidadores. “En ese instante metí al agua y lo saqué”, recordó.

Asimismo, el hombre agregó que “en invierno en esta zona no hay guardavidas, entonces vengo (a diario) por las dudas. Yo sabía que en algún momento iba a pasar algo así”.

Rechaza la recompensa

Después del exitoso ‘operativo’, los amos del perrito le ofrecieron dinero por su noble gesto, pero Pablo no aceptó, según informó Todo Noticias. “Desde que mi mamá me regaló mi primer traje de neoprene que vengo acá. Ella siempre me dijo que había desperdiciado mi vida en la playa. Los perritos no hablan, pero van a hablar en el cielo y sé que me lo va a agradecer”, explicó Cárdenas.

A pesar de que se volvió tendencia, Pablo no tenía conocimiento del furor que generó su inmediata reacción, pues desde algunos años no maneja redes sociales. Recién se enteró cuando amigos y familiares le dijeron de la repercusión que tuvo su maravillosa acción.