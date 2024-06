En un video de TikTok que se ha vuelto viral, una joven estadounidense llamada Sarah (@beaniebabyyyy7) expresó su profunda frustración al hablar sobre la escena de citas en la ciudad de Nueva York. Entre lágrimas, describió cómo su paz se ve constantemente interrumpida por hombres que deciden entrar y salir de su vida de forma fugaz y superficial, algo que le incomoda y la perturba. Por cierto, puede que te interese el testimonio de una mujer de Carolina del Norte que encontró una inquietante habitación secreta en su nueva casa.

“Quiero hablar sobre las citas en Nueva York, porque apesta”, empezó diciendo la usuaria en el clip, el cual subtituló: “Las citas en Nueva York no son para los débiles”.

Luego, describió una serie de experiencias decepcionantes que la dejaron confundida y preguntándose si hay algo que ella esté haciendo mal. “Doy mucho. Odio ser una chica tan amante, aunque en realidad no lo parezca”, confesó.

“Cuando amo, amo mucho”, agregó, lamentándose no haber podido encontrar a su “media naranja” en una ciudad tan grande.

“Ya lo superé”, declaró Sarah, cansada de las aplicaciones de citas y de la constante búsqueda del amor. “He terminado con las citas”, concluyó.

Le cuesta encontrar pareja en una ciudad tan grande como Nueva York

La joven recordó cómo antes de conocer a cada persona, disfrutaba de paz y tranquilidad; sin embargo, cuando las relaciones comienzan, todo cambia y ella se siente nuevamente perturbada.

“Cada vez que lo intento de nuevo y termino encontrando realmente una conexión con alguien, algo termina sucediendo”, señala. “Lo juro por Dios, al ritmo que va esto... simplemente me rindo. He terminado. Me rindo”.

Esta larga lista de decepciones la lleva a pensar que ella es la culpable y la hace sentir cada vez más desanimada.

Con la voz entrecortada por la emoción, Sarah confiesa que siente vergüenza por llorar frente a la cámara. “Odio llorar, especialmente delante de la gente, porque no quiero mostrar mi debilidad y vulnerabilidad”, explica.

Al mismo tiempo, siente que su experiencia debe resonar con otras personas que también han pasado por situaciones similares.

Las reacciones de los usuarios

El video de Sarah generó una gran cantidad de comentarios de personas que se identificaron con su experiencia. Muchos usuarios expresaron su frustración con las citas en la actualidad y ofrecieron sus propios consejos para no fallar en el intento de buscar pareja.

“A veces tenemos que entrenar a esa chica amante que hay en nosotros y que no todos merecen ese tratamiento. Protege tu corazón, cariño, envío mucho amor”, comentó un internauta.

“Te siento. Tener citas en Nueva York es desafortunado. Creo que las personas tienen demasiadas opciones y ven a las personas como reemplazables, por lo que es un ciclo rápido e ininterrumpido de altibajos”, señaló otro.

“Siento que no es sólo Nueva York, creo que está en todas partes, es una lástima”, confesó un tercero.

¿Cómo tener una primera cita exitosa?

Tener una primera cita exitosa implica crear una conexión genuina y establecer una base sólida para una posible relación futura. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a tener una primera cita exitosa:

Se natural

Ten confianza en ti mismo

No busques ser quien no eres

Elije un lugar que te guste

Aprende de tu pasado

Prepárate para una conversación interesante

Analiza tu primera impresión

Analiza tu lenguaje corporal

