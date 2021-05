Muchas historias comienzan a salir a la luz tras el trágico accidente que ocurrió en la Línea 12 del Metro de Ciudad de México . Esta es la historia viral de Miguel Córdova, un joven en situación de calle que logró sobrevivir luego que el puente donde estaba viviendo se derrumbara.

Luego que se difundiera su dramática situación, apareció Eusencio Córdova en redes sociales pidiendo ayuda para encontrar al joven que apareció en algunos videos y a quien por casi 6 años estuvieron buscando desesperadamente y hasta lo dieron por muerto. Así, el medio mexicano Milenio confirmó a través de una entrevista que ambos son hermanos .

Eusencio Córdova detalló que no saben nada de él desde el 14 de agosto del 2015, fecha en que levantaron una denuncia ante las autoridades por su desaparición. Contó que la familia vivió gran desesperación al no poder hallarlo y que incluso creyeron que el taxista que lo vio por última vez tenía responsabilidad por su desaparición.

➡️ "Se cimbró la banqueta... nos caímos, se vio cómo se vino hacia abajo el Metro en dos... se hundió".



Este es el #testimonio de Miguel, quien vivió el momento de la tragedia del #MetroCDMX pic.twitter.com/Da2iI1WWLL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 4, 2021

“Nosotros lo estuvimos buscando, fue una gran desesperación. Yo personalmente puse una demanda por desaparición y por la desaparición...porque nosotros apuntábamos todo contra el taxista que fue la última persona que lo vio”, contó Eusencio Córdova. 15 días después de su desaparición, la Fiscalía realizó el respectivo llamado a la familia para reconocer un cuerpo que tenía las mismas características de Miguel Córdova.

“Al cabo de 15 días a nosotros nos notificó la Fiscalía que se había encontrado un cuerpo que presentaba todas las características de mi hermano. Tenía el tatuaje, la cicatriz, tenía todas las características, lo único que no se podía distinguir era el rostro”, detalló Eusencio.