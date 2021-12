Una joven de 23 años en China, llamada Zou Yaqi, ha demostrado mediante su más reciente obra de arte, que vivir una vida de millonaria sin tener una moneda es algo posible. Su experimento fue compartido en las redes sociales, donde se convirtió en viral por revelar cada uno de sus secretos para conseguirlo.

Esta chica, quien se considera pobre, se propuso realizar el experimento social de vivir como rica pese a no tener dinero en Pekín y, para ello, lo primero que hizo fue estudiar minuciosamente a todas aquellas personas que sí lo son a través de sus publicaciones en redes sociales. De esta forma, adoptó sus comportamientos.

Pero, como suelen decir, no solo basta ser sino parecerlo, por lo que tenía que lucir como una persona adinerada. Es así que puso manos a la obra su atuendo, en el que incluyó un bolso falso de una marca muy costosa, un anillo de diamante que también era de imitación, su lápiz labial rojo y un vestido de diseñador.

Es así que empezó su aventura de 21 días. Primero se dirigió a la sala VIP e un aeropuerto, al que entró sin problema alguno enseñando un pase falso y que no fue revisado. Si bien en su boleto solo se permitía un ingreso de 3 horas allí, se quedó durante varias noches, donde comió y durmió gratis.

Para seguir con su vida de millonaria y ayudarla en los siguientes pasos de su misión, entró a una muy conocida tienda. Allí, logró convencer a los trabajadores para que le regalen un bolso muy costoso, con el que siguió realizando sus estrategias.

Debido a la necesidad de asearse, la joven fue a diversos hoteles cinco estrellas y en las recepciones afirmaba que estaba yendo a visitar a huéspedes ficticios. Así fue que entró a los baños, pudo bañarse y, e paso, gozó con los saunas que son exclusivos para las personas que sí se quedan en dichos establecimientos.

También se dio el lujo de participar en muchos eventos, en los que probó vinos caros, degustó bocaditos, se probó joyas y vestidos y mucho más. Según cuenta ello, su última noche del experimento la pasó durmiendo en un mueble de un hotel lujoso.

Zou Yaqi y su sentir al hacerse pasar como millonaria

En una entrevista con Sixth Tone, la joven de 23 años dio todos los detalles de su plan maestro y de lo que vivió, pero también manifestó cómo se sintió a lo largo de aquellos días, en los que, prácticamente, se transformó en otra persona.

“Soy más cauteloso y casual en la vida diaria, pero tenía que presentar una imagen elegante, altiva y segura de mí misma. Al principio me sentía muy nerviosa porque pensé que se darían cuenta, pero luego fui acostumbrándome. Me sentía sucia por dentro, pero por fuera una chica bella y millonaria. Así me veían”, reveló.