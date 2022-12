Kaleb es un perrito de Perú quien ayuda a su dueña a vender zapatos de forma ambulatoria en el Centro de Lima, pero un día al ir al doctor se dieron con la terrible noticia que tenía cáncer, pero la rápida reacción de su humana fue clave para que nuestro amigo de cuatro patas siga con vida y su historia enamoró como conmovió a millones cuando se hizo viral en TikTok.

Un médico inescrupuloso

Kalu Cuadrado (@kalucuadrado) nos cuenta que Kaleb, conocido también como el ‘chulito’ presentó algo que pensaron era un absceso, pero la veterinaria pensó que se trataba de un tumor, por lo que les recomendó llevar al can a un oncólogo.

La tiktoker llevó a su amigo a una clínica, pero se dio con la sorpresa que esta no tenía la especialidad de oncología, pero el doctor le dijo que tenía que operarse, intervención por la cual cobraría alrededor de los 750 soles (unos 188 dólares): “por la presión y el miedo que me hizo sentir el doctor, tomé la decisión de operarlo”, cuenta Kalu.

Mira aquí el video viral

Ella se reafirma al revelar que el doctor insistió en que tenían que operarlo, asegurando que de todas maneras le tocarían la herida para ver si tiene cáncer o no. Todo parecía indicar que estaba más interesado en el dinero de la muchacha que en buscar una solución al problema del animalito.

Luego de esto, tras varias consultas, llevó al ‘chulito’ a un oncólogo al que llegó por varias recomendaciones, quien le mandó placas y ecografías, tras lo cual concluyeron que no había metástasis, por lo que envió los resultados al doctor quien le dio dos opciones: cirugía a cicatriz (750 soles) o electroquimioterapia (972 soles).

La mejor opción para el ‘chulito’

Preocupada por lo mal que Kaleb lo pasó tras la primera intervención, Kalu decidió que el perrito sea sometido a la electroquimioterapia: “les comparto mi historia para que no cometan el mismo error que yo cometí. No se dejen llevar por el miedo y la presión que algunos doctores inescrupulosos les pueden hacer sentir con el único fin de lucrar, pues si hubiera sido un buen doctor, en un inicio me hubiera dicho que lo lleve a un oncólogo para evitarle doble sufrimiento a mi chulito”.

Finalmente, lanza una reflexión sobre el calvario que ambos pasaron y que, felizmente, tuvo un final feliz: “como siempre digo, todo pasa por algo, quizás él y yo tuvimos que pasar por esto para que ustedes no cometan el mismo error que yo”.

Cuando el video se hizo viral, de inmediato, los usuarios acudieron a la caja de comentarios para dar su opinión: “entonces ¿te dieron mal diagnóstico? Lamentablemente, hay malo veterinarios que solo lucran”, “no todos los doctores son honestos ni buenos profesionales. Cuídalo aún más, no le des comida condimentada”, “qué lindo se ve chulito con su faja. Todo saldrá bien”, “cadena de ayuda porque esta familia es la mejor del mundo”, “siempre tengan hasta una tercera opinión por favor”, “cuídalo mucho, chulito es muy dulce”.

Kaleb y Kalu: compañeros de vida

Y es que Kalu como toda una mujer peruana responsable, se gana la vida vendiendo zapatos en una galería del Centro de Lima, pero recientemente, en plena campaña navideña, las ventas estaban bajas, por lo que ambos salieron a la calle para vender calzados de forma ambulatoria, donde el can portaba en el cuello un cartel de “sandalias a 20 soles cada una, dos por 30 soles”.

De hecho, el ‘chulito’ es el compañero de vida de Kalu, pues no solo venden juntos, también van al mercado a hacer las compras, juegan juntos, van a sacar dinero al banco (aunque si hay vigilante, Kaleb espera afuera del establecimiento).

Durante el reporte del cáncer de nuestro amigo de cuatro patas, millones quedaron maravillados con la docilidad del ‘chulito’ pues se mantuvo quieto y tranquilo durante la radiografía y ecografía que le hicieron sin usar anestesia, al punto que el doctor quedó impresionado con lo quieto que estaba: “es la primera vez que un perro es así de manso”.