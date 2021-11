El machismo y el acoso hacia las mujeres siguen siendo, lamentablemente, el pan de cada día en la sociedad mundial y Kayla Governor fue testigo de ello gracias a una terrible experiencia en su propio trabajo. La estadounidense de 24 años que se desempeña como bartender fue incomodada de forma persistente y aterradora por un cliente, pero ella decidió no quedarse de brazos cruzados pues grabó al sujeto para luego exponerlo en TikTok y que su caso se viralizara.

La joven, en diversas entrevistas que concedió tras haber recibido el apoyo en las redes sociales, manifestó que todo inició con algunos coqueteos nada fuera de lo normal pues, según sus palabras, los varones suelen hacerlo cada vez que acuden al bar en el que ella trabaja. Sin embargo, todo fue cambiando de tono conforme pasaron los segundos hasta el punto de sentirse atemorizada.

Tal y como se puede ver y oír en las imágenes del video viral de TikTok, el sujeto invitaba a la joven a su habitación de hotel para tener un grato momento a base de cocaína, pero ella siempre se negaba. Ante los rechazos, el acosador empezó a criticarla y calificarla de forma machista con la finalidad de conseguir su objetivo.

En los segundos finales del video se escucha que el hombre le pregunta a Kayla si tomaba alcohol o no y ella, con el afán de terminar con el terrible acoso que estaba sufriendo, comentó que sí lo hacía, pero en su iglesia.

El material audiovisual fue publicado en su cuenta personal de TikTok (@kaylagovernor), donde ya ha acumulado casi dos millones de visualizaciones. En la misma red social, miles de usuarios le dieron su respaldo a la joven y le agradecieron por tener el coraje de grabar a escondidas el momento y hacer pública su denuncia, la cual refrenda todo el infierno que deben vivir las chicas en un mundo machista.

Kayla Governor y el video viral de TikTok de acoso en su trabajo

Las reacciones de Kayla Governor tras el acoso

La joven de 24 años, en una entrevista con BuzzFeed, confesó todo el miedo que sintió al ser víctima de acoso por parte de un cliente del bar en que se trabaja desde hace un tiempo. “Al principio me sentía normal. Esto me pasa casi cada vez que trabajo. A los hombres les gusta coquetear. Luego, por primera vez en el trabajo, me asusté y me sentí muy incómoda. Si bien esto ha pasado desde que empecé a trabajar, nunca me había sentido de esa forma”, comentó.