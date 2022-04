Kimberly Alarcón es una mujer de los Estados Unidos que se encuentra entre esas probabilidades raras de la vida que ocurre muy de vez en cuando: ella tiene 10 hijos, pero 6 de estos han sido producto de 3 embarazos con mellizos. Su historia ha fascinado a todos en las redes sociales, donde se ha vuelto tendencia entre millones de usuarios.

Un caso muy raro

De acuerdo a los médicos consultados por Good Morning America, el caso de Alarcón solo ocurre de 1 en 200 mil casos, siendo ella de esas personas que tienen hijos de las formas más curiosas que uno podría imaginar, en comparación con aquellas parejas que durante años luchan y gastan importantes cantidades de dinero para poder tener, siquiera, un solo retoño.

Y es que nuestra protagonista cuenta con 37 años, una edad bastante joven para imaginar a una mujer teniendo 10 hijos, siendo sus 2 últimos producto de su tercero embarazo de mellizos y, sí, de forma natural.

Las recién nacidas se llaman Kenzley y Kenzy, mientras que sus 8 hermanos son: Brittney (17), Sarah (13), Hunter (10), Zachary (6), Zoey (6), Olivia (4), Oliver (4), King (3).

Una familia muy fértil

Kimberly ha confesado que tener una familia tan numerosa es una “bendición”, a la vez que aseguró que para ella no es nada nuevo estar rodeada de mucha gente, pues reveló que creció junto a 18 hermanos.

“Llevo 17 años viniendo a labores de parto y alumbramiento en Westchester Medical. Cada tres años, hay un bebé (…) Nuestro hogar está lleno de amor. Tenemos días buenos, tenemos días malos, como cualquier otra familia. Simplemente, lo tomamos como un día a la vez”, expresó Kimberly a Good Morning America.

Los pequeños recién nacidos tienen 8 hermanos más con los cuales compartirán el amor de familia. (Foto: 10andkim/Instagram)

También habló sobre la gran fertilidad de su madre: “Mi mamá tenía 10 biológicos y adoptó unos ocho niños más, así que era una casa llena de amor. Éramos 18 y todos teníamos amigos. Nuestra casa sería para 30 niños y solo corriendo y todo”.

Pero su progenitora no sería la única. “Mi tía por parte de padre, tenía dos par de gemelos y un par de trillizos. Así que ahí es donde estoy como ‘oh, está bien, lo obtuve de él porque hice, exactamente, lo mismo”.

De hecho, la pareja se mostró muy sorprendida cuando se enteró que serían paredes de mellizos, nuevamente: “Me hice una prueba de embarazo en casa para saber que estaba embarazad. Fuimos al médico y eran trillizos. Sí, comenzaron como trillizos. Y después de eso, mientras estaba en el consultorio del médico después de que ella me examinó y todo, nos dijo que era trillizos, fui al baño y ahí fue perdí uno”.

Un aborto espontáneo

Kimberly revela que tras sufrir el aborto espontáneo recibió atención médica, así como el respaldo de toda su familia, de sus amigos y de su comunidad, factores que la ayudaron a recuperarse de la depresión.

“Fue una montaña rusa con este embarazo. Sufrí hipertensión, me caí, me romí el tobillo, me sometí a algunas cirugías orales por las que ni siquiera me pudieron dormir, así que fue un golpe tras otro. Y no solo eso, apenas puedo caminar con este embarazo porque lo llevé muy mal”.

La opinión del experto

Good Morning America contactó con la doctora Angela Silber, quien aseguró: “He estado haciendo esto durante 20 años y diría que ella es la primera que recuerdo (en tener tres embarazos de mellizos). Esto es muy singular. Alguien que tiene tres juegos de gemelos consecutivos, es poco común. La incidencia de los gemelos varía según el país. En los Estados Unidos es, aproximadamente, uno en 250 mil. Entonces, si haces lo cálculos, eso sucedería tres veces, las probabilidades son muy, muy bajas”.