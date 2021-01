Un video viral tomó por asalto Tiktok y otras redes sociales al mostrar a una perrita moviendo alegremente la cola montada sobre un caballo mecánico ubicado frente a la carnicería La Bonita de la ciudad de Santa María, en California (Estados Unidos), mientras su dueño hacía un pequeño baile con el tema Be My Baby del grupo The Ronettes sonando de fondo. Desde su publicación el pasado martes 19 de enero, el clip acumula más de 7′900,000 reproducciones, además de miles de comentarios de internautas que querían saber la historia de sus adorables protagonistas.

Para empezar, la persona que grabó el tierno momento fue identificada como Whitney Azevedo-Ramirez (31), residente de la mencionada localidad californiana, que lo vio de casualidad cuando esperaba en su auto el cambio de luz del semáforo en una intersección cercana. “Me vuelvo loca por los animales. Tengo dos perros que son como mis bebés”, confesó esta madre de familia y orgullosa propietaria de dos canes de raza bulldog francés en entrevista con el diario Santa Maria Times sobre las imágenes que finalmente compartió en su cuenta @frenchielife805, sin imaginar el éxito que tendrían en Internet.

Y fue así que en poco tiempo se descubrió el nombre de las estrellas del video viral: Guillermo Hernandez, de 53 años, y ‘Chiquilina’, su perrita cruce de Terrier de 10 años de edad que tiene desde que era una cachorra. Natural de Michoacan, México, Hernandez se mudó a la ciudad de Santa Maria en 1985 y trabajó por todo el estado de California dentro del rubro de construcción por largo tiempo hasta que fue declarado como discapacitado por ley e imposibilitado de seguir desempeñando dicha labor. Ahora, este adulto mayor pasa sus días paseando en bicicleta con su mascota en la cabeza y pasando el rato con sus amigos en el sitio donde fueron grabados.

“Él ama mucho a su perrita, la considera como su familia”, dijo Consuelo Valle, dueña de la carnicería La Bonita, al comentar con el referido medio de comunicación sobre el video viral del momento. “Ella siempre está montada sobre su hombro y la lleva en su vagón, le compra paletas, dulces y helados. Él habla con ella y le pregunta qué sabor de paleta quiere”, añadió la propietaria del establecimiento, al tiempo que precisó que Hernandez no tenía idea de lo que era TikTok , pero que le alegraba que el momento de calidad que pasa con su adorada mascota hiciera feliz a la gente.