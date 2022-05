Cristian, un joven de la provincia de Neuquén, en Argentina, había salido a bordo de su kayak por la lago Mari Menuco. Buscó relajarse en el medio del agua y tras pasar un rato allí, se preparó para regresar a la costa. En ese momento se percató que había algo debajo del agua que lo hizo entrar en pánico. Esta es la historia viral de la extraña aparición de una estatua de minotauro en la Patagonia argentina.

Al inició, el hombre pensó que era una roca. Sin embargo, volvió a mirar y ya no tuvo más dudas. “Era un minotauro”, contó Cristian al sitio web LM de Neuquén. “Primero me agarró miedo. Viste que hay muchos mitos sobre el agua y todos nos reímos, pero creo que algo cierto hay. O por lo menos, en ese momento, todas las dudas que tenía sobre los seres naturales, se confirmaron. Era un minotauro”, añadió el joven.

Flotando dentro de su kayak, Cristiano no quitó la mirada de la estatua. Pensó en sumergirse y ver más de cerca a la figura hundida en el fondo del lago Mari Menuco, pero desistió. El miedo lo embargaba. Regresó a la costa y le contó a uno de sus primeros lo que había visto. Como era de esperarse, no le creyó. Fue entonces que se armó de valor y lo desafió a ir juntos hasta el punto donde había visto al minotauro.

Esta fue una de las fotos que captó el joven que encontró las esculturas en el lago Mari Menuco de Neuquén.| Foto: Cristian N.

“Mi primo no me creía. Al principio me decía que lo estaba jodiendo, pero le insistí tanto que gané. Nos subimos y fuimos”, contó Cristian muy entusiasmado.

Un minotauro sorprende a todos en Neuquén

Cristian, de 23 años, junto a su primero de tan solo 18 años, llegaron al lugar, miraron hacia abajo y vieron a la bestia mitológica. “Le vi su cara de susto y me reí. Le dije: ‘viste que no me creías, ahí está’ y aflojó un poco”, cuenta Cristian con una sonrisa en el rostro. Después de algunos minutos, el primo se caló y ambos se lanzaron al agua con la intención de sumergirse hasta la estatua, pero fue imposible. “No estábamos preparados para bucear, nos faltaban patas de rana, peso y entrenamiento”, detalló Cristian.

Desde la primera vez que vio a la escultura de minotauro, el pasado 10 de abril, el joven de Neuquén no pudo dejar de pensar en el tema. Volvió varias veces al lugar y empezó a estudiar y leer todo sobre este ser mitológico y el vínculo que podrían tener con el agua.

Pero qué motivo existe para que el creador de esta estatua haya dejado en ese lugar a una figura de más de metro y medio y que posiblemente pese alrededor de 100 kilos. Cristian aún sigue buscando la explicación para la aparición de esta extraña figura.

Días después, regresó al lugar

Aproximadamente 2 semanas después del hallazgo, el joven regresó nuevamente al lago con la intención de llegar hasta la escultura y ver de cerca al minotauro. En ese intentó fue más preparado y junto a más amigos, pero lastimosamente fracasó. “Por ahí quien creó la escultura, lo ideó en esto para que solo se pueda contemplar desde arriba, sin la necesidad de bajar”, contó Cristian.

A pesar que intentaron varias veces, el aire se agotaba antes de llegar hasta el minotauro. En medio de la expedición, uno de los compañeros de Cristiano se alejó un poco y minutos después asustó a todos con sus gritos. “Ahí nos dimos cuenta de que había otra escultura. En ese momento fue una locura”, cuenta el joven tras notar la aparición de una escultura de un rostro gigante.

También encontró otro escultura de un rostro gigante con la frase "Viaje eterno". | Foto: Cristian N.

Esta máscara enorme tenía la boca abierta, los labios marcados y llevaba una palabra en cada pómulo que decía: “Viaje eterno”. Cristian quedó con más dudas sobre la aparición de estas dos extrañas esculturas. Llegó el otoño y tuvo que detener su incursión bajo el lago Mari Menuco pues las bajas temperaturas hacia imposible bucear. Ahora, tendrá que aguardar la llegada del verano para seguir con su aventura.

¿Qué es un minotauro?

El Minotauro es un monstruo mitológico de la mitología griega, con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Su nombre significa “Toro de Minos”, y era hijo de Pasífae y el Toro de Creta. Fue encerrado en un laberinto diseñado por el artesano Dédalo, hecho expresamente para retenerlo, ubicado en la ciudad de Cnosos en la isla de Creta.

Durante muchos años, siete hombres y otras siete mujeres eran llevados al laberinto como sacrificio para ser el alimento de la bestia hasta que la vida de este terminó en manos del héroe Teseo. Los catorce jóvenes eran internados en el laberinto, donde vagaban perdidos hasta ser encontrados por el Minotauro. El mito tiene su versión más completa en la Biblioteca mitológica de Apolodoro.

¿Donde qué el lago Mari Menuco?

El lago Mari Menuco es un embalse artificial localizado en la provincia del Neuquén, en la Patagonia argentina. Fue formado junto con el lago Los Barreales con la construcción del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados. Recibe el aporte del lago anterior. La central hidroeléctrica Planicie Banderita, conectada al lago, produce 1500 millones de kW/hora por año. En los primeros años del siglo xxi sus costas se afianzaron como lugar de veraneo sobre la base de millonarias inversiones inmobiliarias, tanto para la consolidación de antiguos clubes privados como para el desarrollo de nuevos emprendimientos.