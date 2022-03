Dos influencers de Australia se han visto envueltas en una tremenda polémica en redes sociales después de la contundente respuesta que recibieron de un restaurante de su solicitud de comer gratis a cambio de publicidad, la misma que se hizo viral en Instagram recabando miles de ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios.

Elle Groves y Annie Knight son dos jóvenes bloggers que intentan hacerse de un nombre propio manejando conjuntamente la cuenta Two Teaspooons (@twoteaspooons), grabándose a sí mismas “comiendo y bebiendo vino” en varios establecimientos a lo largo de las ciudades de Melbourne y Brisbane.

De acuerdo a unas capturas de pantalla publicadas por John Lethlean, escritor gastronómico de The Australian, Groves contactó al negocio a través de Instagram y le preguntó si les permitirían cenar “a cambio de algunas historias en [sus] perfiles personales, y una publicación e historias en [su] cuenta dedicada a la comida”.

Una respuesta que jamás se imaginaron recibir

“¿Estarían interesados en hacer esta colaboración? Si no lo están, entendemos completamente”, señala la joven, según reporta la edición australiana de Daily Mail. Groves y Knight tienen un poco más de 5,000 seguidores cada una y en su cuenta compartida tienen casi 2,500.

Si bien el restaurante no es mencionado en la publicación original, Lethlean etiquetó a Little Andorra, un restaurante turco en Melbourne que en su cuenta de Instagram tienen poco más de 7,000 seguidores. Fue justamente por esta misma red social, que el negocio le envió su respuesta a las influencers.

“Disculpas por la demora. He estado lidiando con cuánta rabia demostrar/lanzar en tu dirección”, replicó la persona que maneja la cuenta del restaurante en Instagram, cuya identidad se desconoce ya que no firma su mensaje ni en las capturas de pantalla ni en las etiquetas de Lethlean.

Un consejo para que lo aplique pronto a su vida

Sin embargo, en parte de su pronunciamiento, la persona que escribe se refiere a sí misma como el propietario del restaurante, que fue identificado como Luke Bresnan. Vale precisar que en la descripción de Little Andorra en Instagram se menciona a Mertcan Dogusgen, quien es el chef, no el dueño del local.

“Llegar a ciegas a un lugar del que no sabes nada acerca de buscar cosas gratis es suficiente en el mejor de los casos, pero es aún peor cuando COVID sigue siendo una gran cosa, afectando a pequeñas empresas como la nuestra de forma devastadora desde hace dos años”, añade el ofuscado representante del negocio.

Asimismo, se animó a darle un consejo a Groves diciéndole que le dedique “un año más o menos” a lo de ser influencer y vea “cómo se ve el panorama comercial” para ver si puede “acumular suficientes seguidores” para que sus “colaboraciones” realmente “beneficien a los lugares a los que se acerca de manera tan ingenua, en vez de que solo a ella”.

Influencers se pronuncian

En una entrevista con Good Food, Bresnan explicó que Little Andorra tuvo que cambiar mucho debido a su intención de ser un negocio “flexible”. El restaurante pasó de abrir todos los días de 2 p.m. hasta entrada la noche a estar abierto solo cinco días a la semana con dos comidas predefinidas y un menú prepagado.

En tanto, Groves y Knight señalaron a la edición australiana de Daily Mail que lo que pretenden hacer con Two Teaspooons es “crear conciencia para los pequeños cafés y negocios”, además de que nunca han pedido a las compañías comida gratis y están abiertas a lo que tengan para ofrecer. Aquí puedes ver el video viral de la historia compartido por el portal In The Know.

Si bien precisaron que en el 99 % de restaurantes mostrados en su cuenta de Instagram pagaron lo que consumieron, las influencers no pudieron evitar ser objeto de críticas bajo el hashtag #couscousforcomment, en el que varios de sus colegas son exhibidos por pedir comidas gratis a cambio de promociones por Instagram.