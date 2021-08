Una profesora es acusada en redes sociales de querer adoctrinar a un alumno en Argentina. Las imágenes de una maestra discutiendo sobre temas de política con un estudiante se convirtió en video viral y las personas están discutiendo si la mujer trató de “adoctrinar” al menor con sus propias ideas.

Y es que la docente tuvo actitudes violentas que fueron grabadas en video por un alumno, quien mantuvo oculto el teléfono celular para que no se dieran cuenta que estaba registrando el momento, que al poco tiempo daría la vuelta por todo el país sudamericano.

El episodio tuvo lugar durante una clase de historia en la Escuela Secundaria Técnica N° 2 María Eva Duarte de la Ciudad Evita, La Matanza, cuando la maestra hablaba sobre el gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y los presididos por el kirchnerismo (2003 al 2015).

El estudiante habló a favor de la administración de Macri, lo cual desató la reacción airada y violenta de la profesora, quien refutó con gritos los argumentos de su alumno, entre los cuales destacan.

“¿Qué te crees? ¿Qué porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”, se le escucha decir un tanto descontrolada.

“Venir acá y comer esta porquería, porque te lo da el Estado, anda a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada ¿Sabes cuánto sale la cuota de una escuela técnica privada? Diez lucas para arriba ¿Tiene tu papa para pagar esa cuota? Eso es lo que dejó Macri”, aseguró gesticulando y sin bajar el tono de voz.

Profesora llegó a tildar de "macrista" a alumno con el cual discutió. (Foto: Captura/YouTube)

La maestra no dio lugar a reflexionar con el alumno y siguió buscando desacreditar todo comentario a favor del ex mandatario argentino: “Perdió, gracias a Dios perdió. Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos ¿Entiendes o no? ¿Piensas que el pueblo es boludo?”.

Luego que el video se volviera viral en redes sociales, la maestra, lejos de hacer un mea culpa sobre su reacción, que dista bastante de la actitud de un maestro, se mantuvo en su postura, sin dejar de politizar al alumno con el que mantuvo el altercado.

“Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri. Me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado”, declaró a Radio Con Vos; mientras que La Nación asegura que la profesora fue suspendida del mencionado colegio.

