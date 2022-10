Michelle Serna es una mujer de los Estados Unidos quien prefiere reír para no llorar ¿por qué? Pues, en su cuenta personal de TikTok comentó que fue despedida de su trabajo por un error durante una videollamada, pues, sin darse cuenta, se derramó el café en toda su cocina y compartió su reacción en la mencionada red social; por eso, su historia ha indignado a más de uno cuando hizo tendencia.

Un “error” fatal

La joven tiene 24 años y vive en el estado de California y nos cuenta que el suceso tuvo lugar el 1 de agosto, cuando trabajaba como líder de un proyecto para una empresa del Reino Unido dedicada al rubro de la tecnología, se conectaron a las 4 de la madrugada debido a los cambios horarios entre continentes.

Desde su cuenta @brokeasshorsegirl nos cuenta: “Me despidieron de mi empleo remoto, con un sueldo de seis cifras, porque publiqué un video de TikTok en Internet (…) no utilicé mi gran cerebro para caer en el hecho de que, gracias al sonido del video, se puede escuchar a mi jefe de producto hablando, porque estaba en mi reunión semanal de equipo”.

Sucede que ella decidió levantarse para prepararse café, la cafetera encendió e hizo su labor, pero cometió el error de no colocar la taza debajo de la máquina, por lo que el líquido oscuro se desparramó sobre la mesa, causando todo un alboroto. Ella vio el lado cómico de este momento y lo compartió en TikTok, pero tendría las peores consecuencias.

“Realicé una grabación rápida del café desparramado en todas partes, giré la cara en dirección a la cámara y grité ‘maldita sea’. Puse ‘stop’ a la filmación y la subí a la red social”, explica Michelle, quien añadió que decidió levantarse a prepararse la bebida caliente, pues no tenía necesidad de participar en la videollamada: “mis compañeros hablaban de cosas que no tenían nada que ver conmigo. Por eso me fui, grabé un video de 20 segundos y lo compartí, pero no me di cuenta de que se escuchaba la reunión de trabajo. No pensé en ello hasta el día siguiente”.

Quebrantando la “confidencialidad”

Pero, esto no acabaría, pues, al día siguiente recibió una llamada de Recursos Humanos con la peor noticia: “me anunciaron: ‘alguien nos envió este video y te vamos a despedir de la empresa inmediatamente por ‘negligencia grave’”, argumentando que expuso una conversación confidencial sin consentimiento de su jefe ni compañeros.

Michelle se defiende argumentando que en dicho momento estaban hablando de cualquier cosa, menos algo “confidencial”: “apenas se les escucha de fondo, pero, desgraciadamente, consideraron que era motivo suficiente para despedirme y lo hicieron. Solo me queda aceptarlo, la cagué. Se trató de un descuido, lo acepto en su totalidad”, y así terminaron sus 8 meses en la empresa británica.

Tras el baldazo de agua fría, la tiktoker confiesa que lloró por unos minutos y luego procedió a borrar el video de su canal de TIkTok: “me sorprendió que algo minúsculo los llevara a despedir a alguien que acaba de recibir un aumento de sueldo (…) no estoy del todo de acuerdo con el motivo del despido. Cometí un error y debí tener más cuidado”.

Nuevos aires

Sin embargo, Michelle no se ha dejado amilanar por este incidente que tuvo consecuencias en su permanencia, todo lo contrario, se ha abocado a su nuevo emprendimiento, el cual consiste en brindar software para empresas: “la noche anterior a mi despido, una persona me sugirió: ‘deberías lanzar esta compañía y enfocarte en ello completamente’. Yo contesté: ‘no, tengo un buen trabajo’. 12 horas después, me despidieron. Si no es una señal del universo, entonces, no sé qué es”, sentenció.