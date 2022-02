A diferencia de los perros, los gatos van y vienen, pueden pasearse por todo el vecindario pero siempre saben regresar a casa. Por eso mismo, cuando un gato lleva mucho tiempo sin volver a su hogar los dueños empiezan a sospechar lo peor.

Esto es lo que le pasó a Alison Jubb, cuando de repente su gata Topsey dejó de aparecer en casa. La felina escapó en pleno viaje a un albergue de Sheffield, Inglaterra, cuando estaba siendo trasladada. La mujer necesitaba que la gatita se quedara durante un tiempo allí, ya que ella no estaría en casa, según la BBC.

Pasaron los meses, y a pesar de la búsqueda de Alison colgando carteles en las calles e incluso posteando la foto de su mascota en distintos grupos en redes sociales, la gata no apareció nunca. Cuando ya había pasado mucho tiempo, Alison pensó lo peor y la dio por muerta.

Vista en un partido de fútbol

Ahora, después de más de 8 meses, Alison recibió una llamada de una veterinaria para comunicarle que habían encontrado a Topsey gracias a un chip que llevaba incorporado. La felina apareció en el lugar menos esperado: en medio de una cancha de fútbol.

El partido válido por una fecha de la tercera división inglesa, entre el Sheffield y el Wigan Athletic, en la ciudad de Hillsborough, se vio interrumpido cuando un gato apareció corriendo por el campo de juego.

Los futbolistas intentaron atraparlo pero finalmente fue capturado por los miembros de la seguridad del estadio, quienes lo tomaron y lo llevaron hasta un veterinario. Una vez allí se dieron cuenta que, gracias a la información de su microchip, la gata era Topsey, desaparecida hace 8 meses atrás.

“Mi nuera me llamó anoche mientras miraban el partido y me dijo que había un gato en el campo de fútbol. Me reí un poco”, contó Alison. Pero tuvieron que unas horas hasta que Alison recibió la llamada de una veterinaria. “Esta fue la primera vez que me di cuenta de que realmente era ella”, agregó.

Como la gata estuvo desaparecida por tanto tiempo, los veterinarios le dijeron a su dueña que presentaba algunas heridas. “Tiene mordeduras en el cuello, parece que un perro la agarró y la sacudio, por lo que necesitan hacer una radiografía. Está un poco asustada”, dijo.