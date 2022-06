En las redes sociales, sobre todo en TikTok, podemos descubrir historias de lucha y sacrificio. Tal es el caso de Alejandro Sabater, quien se armó de valor al recoger cartón y venderlo para pagar sus estudios. Con un hijo pequeño, el joven oriundo de José C. Paz, una localidad en la provincia de Buenos Aires (Argentina), abandonó su trabajo para iniciar un nuevo emprendimiento.

En agosto de 2021, el padre de familia renunció a su puesto como operario en metalúrgica. ¿La razón? Pues, el hombre quería “tener más tiempo para mi familia y estudiar”. “Mi pareja, que es maestra jardinera, no podía estar con él (bebé)”, comentó Sabater.

De reciclador a ‘tiktoker’

De inmediato, Alejandro empezó a buscar un empleo de medio tiempo. Tras chequear varias convocatorias de trabajo, decidió ser cartonero: actividad que consiste en recolectar cartón por las calles de las ciudades.

“Le comenté todo esto a mi hermano, ya que él juntaba cartón en Palermo en las horas que tenía libre de su otro trabajo. Me dijo lo que se ganaba, en cuántas horas lo conseguías y que a futuro te podían pagar un sueldo, así que me vino bien. Nunca trabajé en la calle y meterme en los tachos de basura es algo que todavía me parece difícil, pero me mandé”, recordó el argentino de 29 años.

Después de ingresar a este oficio, Sabater abrió la cuenta denominada @el_cartoneroinf para mostrar cómo es su rutina. “Me quedé sin trabajo y necesito hacer plata mientras estudio”, indica la descripción de su perfil.

En poco tiempo, miles de personas comenzaron a seguirlo y, sin pensarlo, se convirtió en un ‘influencer’. “La experiencia en la calle es lo mejor del trabajo”, reveló en conversación con La Nación.

Víctima de discriminación

Si bien no se arrepiente de su decisión, Alejandro confesó que suele afrontar situaciones de discriminación y maltrato. “Te topas con los autos que te insultan cuando quieres pasar con el carro y también con personas que a veces te miran mal o te tiran la basura por más que estés adentro del tacho”, explicó.

Sin embargo, el joven aseguró que “se acercan (personas) a darme comida que les sobró o algo para tomar. También hay gente que está peor que uno, que junta cartón y vive en la calle, pero todos ellos te ayudan, te dan consejos, te dan una mano a empujar en carro, charlan y te cuentan sus historias. Las personas que más me ayudaron en la calle son las que menos tienen.”

El sueño de convertirse en profesional

De mamera autodidacta, Sabater aprovecha su ratos libres para estudiar desarrollo web y crear diversos sitios para Internet. Hace poco consiguió ingresar a la carrera de tecnología de la información y en julio llevará los primeros cursos.

“Mi proyecto a corto plazo es sumergirme de lleno en eso. Voy a estudiar y ser freelance para ganar experiencia y me puedan llamar de alguna empresa de IT”, sostuvo.

De una lección de vida

Por otro lado, Alejandro Sabater señaló que “juntar cartón es un trabajo digno y sacrificado, merece el mismo respeto que cualquier otra profesión. Ser recolector urbano no te hace ser automáticamente una persona sin derechos sino todo lo contrario, los tenemos y los necesitamos aún más.”

