¿Te imaginas lograr popularidad en redes sociales por mentir en televisión abierta? Eso le pasó a Jeremías Madrazo en Argentina. El muchacho de 26 años contó una historia que no era cierta en vivo y su relato sacudió las plataformas digitales hasta el punto de convertirse viral. Incluso, ocurrió algo impensado que a continuación te lo contamos.

El inicio de todo

El 21 de febrero, Jeremías Madrazo, originario de la provincia de Neuquén, apareció en televisión y su vida dio un giro inesperado. En diálogo con un periodista de C5N, el joven aseguró ser víctima de Generación Zoe, la empresa sospechosa de organizar una estafa piramidal.

En ese sentido, Jeremías se hizo pasar por alguien llamado Gastón y comenzó un relato falso, que incluyó al escritor y editor argentino Hernán Casciari. “Yo entré por recomendación del gordo Casciari que también arma ponzis de libros y ya no sé que más hacer con esto”, indicó el sujeto.

NO PUEDE SER REAL pic.twitter.com/iwIOrACtco — Javier Schlindwein 🐂🇦🇷 (@rjschlindwein) February 21, 2022

Difamó a su escritor favorito y éste lo contrató

Pasaron las horas y el testimonio, que nada tenía de verdad, remeció el mundo cibernético. Por si fuera poco, “Casciari” se volvió tendencia en Twitter. Sin embargo, eso no fue todo, pues el conocido artista quedó fascinado con lo sucedido y se animó a escribirle.

“Al otro día me manda un mail, me manda su WhatsApp y me dice ‘si querés escribime mañana’. Le escribo y me dice si quiero ser el Community Manager de Orsai. Le dije ‘yo no soy Community Manager, he tenido ese trabajo y lo odio’”, confesó Madrazo a LM Neuquén.

Luego de intercambiar mensajes, Jeremías se reunió con su ídolo. “Me dijo ‘yo quiero que hagas lo mismo que hacés con tus redes pero para mi’. Yo le había llevado un CV, un reel con mis cosas y me dijo ‘no, no, yo confío en alguien que pueda decir tantas boludeces en dos minutos’ y directamente se puso a mostrarme la casa en construcción de Orsai, donde va a estar la librería y va a ser un centro cultural”, agregó el neuquino.

En ese sentido, Casciari convenció a Madrazo y el escritor contrató sus servicios como Community Manager de la “Revista Orsai”. “Hace unas semanas un pibe le mintió durante 2 minutos a un periodista de C5N y, entre otras cosas, me difamó en cámara. Mi vieja me llamó llorando. Yo no conocía al chico, pero cuando vi el video lo amé. Y por supuesto lo contratamos en ORSAI”, escribió Hernán en sus redes.

Hace unas semanas un pibe le mintió durante 2 minutos a un periodista de C5N y, entre otras cosas, me difamó en cámara. Mi vieja me llamó llorando. Yo no conocía al chico, pero cuando vi el video lo amé. Y por supuesto lo contratamos en ORSAI. Conózcanlo: https://t.co/8V6XNPDNUM pic.twitter.com/BpdknJlq6b — Hernán Casciari (@casciari) March 16, 2022

La vida cambió para siempre

Desde los 17 años, Jeremías Madrazo anhelaba con trabajar con Hernán Casciari. Ahora, casi una década después pudo cumplir dicho sueño. “En la adolescencia yo predicaba a Casciari, salí de la iglesia y me puse a predicar a Casciari”. Su admiración era tal que viajó en 2016 a Mendoza únicamente para conocerlo en persona.