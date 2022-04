Una experiencia que le cambió la vida. Así es como describe Shawn Igert el haber recuperado la pierna ortopédica que perdió hace seis meses en el lago Keystone, un embalse en el noreste de Oklahoma en los ríos Arkansas y Cimarron, en Estados Unidos, después que algunos buenos samaritanos la vieron cuando llegó a la orilla y trabajaron duro para devolvérsela.

Pero, ¿cómo fue que la extravió en primer lugar? Igert cuenta que sucedió cuando hacía canotaje en el mencionado lago y volcó, viendo cómo su pierna prostética empezó a flotar más y más lejos de él. El hombre estuvo atrapado en el agua durante tres horas antes de que unos navegantes que pasaban cerca lo rescataran y en lo que más pensó en ese momento fue únicamente en sobrevivir.

“Mi pierna era la menor de mis preocupaciones”, dijo Igert, que padece de un trastorno neurológico que lo obligó a amputarse la extremidad inferior izquierda hace dos años, pero que nunca dejó que eso lo detenga, ya que siempre quiere levantarse y moverse. “Sabes, cuando perdí esa pierna ortopédica, mi vida cambió por completo”, precisó, ya que ese fue apenas el principio de sus problemas.

Haciendo el bien sin mirar a quién

Cuando perdió su prótesis, también se quedó sin trabajo y sin seguro, por lo que no podía comprarse una nueva (los precios oscilan entre 6 hasta 20,000 dólares). “No tengo esa cantidad de dinero porque el que tenía ahorrado lo gasté intentando conseguir otro trabajo. Y cuando eres un amputado como yo, nadie quiere contratarte. Especialmente en calefacción y aire acondicionado, que es lo que hago”, añadió.

Desde aquel entonces, Igert intentó arreglárselas como pudo y se vio forzado a usar un reemplazo que le provocaba mucho dolor; sin embargo, el sábado 9 de abril, su suerte cambió para bien. Al ver una publicación en Facebook de una prótesis de pierna que llegó a la orilla del lago, una mujer llamada Brandy Charles salió en bote con su esposo con la consigna de recuperarla.

“No podía ver lo que era. Pensé que era como una serpiente en las rocas y lo acerqué y dije: ‘¡Oye, esa es mi pierna!’”, dijo Igert sobre la citada publicación del preciado objeto que había perdido medio año atrás y que le fue devuelto el pasado domingo 10 de abril. “No puedo decirte lo emotivo que fue. El solo ver la alegría y el agradecimiento”, dijo Charles, al tiempo que aclaró que fue un esfuerzo conjunto.

“Se necesitó todo un equipo de personas para lograrlo. No fui solo yo, si bien físicamente fui quien obtuvo la pierna, todos colaboraron para encontrar a su dueño”, precisó. Curiosamente, Igert dijo que entre tres a cuatro prótesis se pierden cada año en el lago Keystone Lake y espera que la próxima vez que alguien vea una flotando sin rumbo, la gente ayude como lo hizo Charles.

“Espero que cuando la gente pase corriendo y vea una (prótesis), no solo se ría de la situación, sino que salga y ayude a ese alguien. Porque no se dan cuenta de que podría tratarse de una persona que puede estar sin trabajo, sin seguro, sin forma de reemplazar esa pierna. Así fue cómo me devolvieron la vida”, finalizó Igert sobre lo que se siente estar completo otra vez.

El noticiero News On 6 de KOTV, estación de televisión afiliada a CBS con licencia para Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, fue uno de los primeros en cubrir esta historia y compartió el informe que preparó al respecto tanto en su señal abierta como en un video viral publicado en su canal de YouTube.