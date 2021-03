Una mujer navajo en Estados Unidos se ha convertido en una sensación viral al mostrar sus habilidades para el skateboarding dentro de la reserva indígena estadounidense en la que reside. Con estas publicaciones que cada día ganan más adeptos en TikTok, Instagram y otras redes sociales, Naiomi Glasses espera que un nuevo parque de patinaje pueda ser construido en su comunidad y que su dedicación inspire a la gente a seguir sus pasiones.

Glasses, de 24 años, es originaria de Rock Point en Arizona, uno de los varios capítulos de la Nación Navajo y actualmente goza de decenas de miles de seguidores en el poco más de un año que lleva en redes sociales, donde comparte regularmente sus fotos y videos en patineta. “Veía las areniscas y me pregunté si podía patinar sobre ellas. Así que un día me dije ‘bueno, creo que voy a intentarlo, si no me sale, pues no me sale’”, dijo en entrevista al sitio KRQE.

La joven aprendió a andar en patineta cuando tenía apenas 5 años gracias a su hermano mayor y desde aquel entonces no ha parado. “No soy una skater profesional, en absoluto, solo me gusta montar el skate por ahí. Pero es algo muy liberador para mí”, agregó Glasses, al tiempo que dijo que este deporte es muy popular en la Nación Navajo, pese a la falta de pavimento y los cinco parques de patinaje que apenas tienen en su territorio.

Debido a estas carencias, Naiomi Glasses dijo que entabló una sociedad con una marca de ropa inspirada en la cultura Navajo para construir en los próximos meses un nuevo parque de patinaje en “Two Grey Hills”, un área ubicada a solo dos horas de dónde vive. “Amo mucho andar en patineta y quiero llevar esa alegría y amor con las otras comunidades”, señaló la joven, quien busca representar apropiadamente y compartir la cultura nativo americana con el mundo.