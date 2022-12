Se caracterizaba por tener calidad técnica, velocidad y entrega. Además, ganó varios campeonatos en el fútbol de México y casi juega con Lionel Messi en el mismísimo Barcelona, pero su carrera dio un giro inesperado y terminó con un trabajo de mecánico. Se trata de Paul Nicolás Aguilar Rojas, más conocido como Paul Aguilar. Su historia viral tomó transcendencia en las redes sociales y aquí te damos todos los detalles.

Capitán del América y titular indiscutible en la selección mexicana, el lateral Paul Aguilar disputó la Copa del Mundo 2014 ante Camerún, Brasil, Croacia y Países Bajos. A pesar de la eliminación en los octavos de final, realizó una buena presentación en la máxima fiesta del deporte y comenzó a sonar fuerte para reemplazar al experimentado Dani Alves en el conjunto catalán.

Si bien la transferencia nunca se concretó, el popular ‘Cachorón’ siguió jugando en el cuadro de Coapa y logró llevarse cinco títulos vistiendo los colores de las Águilas (tres de Liga MX, uno de Copa MX y otro de ConcaChampions).

El ocaso de su carrera

Sin embargo, tras casi una década en el plantel Paul no aceptó reducir su salario a menos de la mitad y la relación con los directivos se dañó. Incluso, el entrenador Miguel Piojo Herrera le indicó que no entraba en planes y quedó libre desde diciembre de 2020.

𝗣𝗮𝘂𝗹 𝗔𝗴𝘂𝗶𝗹𝗮𝗿:

Siempre serás parte de nuestra historia de grandeza.

Alegría, honor, pasión y amor a los colores.

Gracias eternas, Capitán.#SOMOSAMÉRICA 🦅 #SiempreÁguilas pic.twitter.com/mVjSM4eh4M — Club América (@ClubAmerica) December 2, 2020

“En su momento dije que no me gustó la manera en la que se me trató, pues estuve tantos años y simplemente las formas no fueron las correctas”, destacó Aguilar, cuyos festejos en la cancha se volvieron populares.

En el olvido

Al abandonar la institución ‘azulcrema’, no encontró una nueva escuadra y puso un taller mecánico en la frontera de Ciudad Juárez para generar dinero, detalló Heraldo. “Me fui dolido, pero siempre estaré agradecido con toda la afición que me apoyó en mi ciclo. Nunca me olvido de ellos, pues saben que mi deseo era retirarme ahí”, sostuvo el veterano Aguilar Rojas.

Luego de casi 1 año sin jugar en la Primera División, Paul Aguilar llegó a las filas del FC Juárez para la temporada de 2021. Tras no alcanzar una regularidad, la dirigencia de los Bravos le informó que ya no estaba en la plantilla de cara al Apertura 2022. Mientras continúa a la espera de un oferta seductora, él se dedica a reparar vehículos usados para ponerlos a la venta.



