TikTok es una plataforma de videos en donde uno ingresa a divertirse con el variado contenido que ofrece, pero también una vía que llega a varios rincones del mundo y puede salvar vidas. Claro ejemplo de ello es la historia de Rubi Duran, quien encontró a un donante de riñón gracias a sus publicaciones.

Cuando tenía 23 años, la vida de Rubi Duran tuvo un giro inesperada al ser diagnosticada con un enfermedad renal crónica que rápidamente avanzó a etapa 5. La joven dejó de asistir a la universidad y solo se enfocó en su cuidado.

Fue ahí que la mujer decidió compartir sus luchas de supervivencias a través de TikTok. Gracias a esa aplicación encontró a una donante de riñón. “Mis riñones estaban funcionando a menos del 10%. Me daban migrañas, se me hinchaban los ojos y me quedaba sin aliento”, así lo precisa el portal CBS8.

Los médicos le dijeron que cambie su estilo de vida y empezó a subir contenido sobre su historia de su viaje renal. Un día, una persona le comentó uno de sus videos y se ofreció a ser la donante de riñón que tanto urgía para seguir viviendo.

El donante llegó

Su nombre es Sandra Leon, quien se ofreció a ser la donante de riñon. Curiosamente tenía el mismo tipo de sangre y su edad era muy similar a la de Rubin Duran, siendo así la pareja perfecta.

“Le envié un mensaje y le pregunté si había encontrado un donante. Me desplazaría a través de sus comentarios. Vi que mucha gente estaba comentando y recuerdo que cuando me acerqué a ella me dijo que no había encontrado a nadie, así que le dije que ya estaba en el proceso y que hablaría con mi coordinador”, precisa el portal 23abc.

Rubi Duran solo agregó que ella es su alma gemela y siempre le estará agradecida por ese gesto. Ahora la joven retomará sus estudios con otra carrera y abogará por la donación de órganos. Su historia tuvo un final feliz gracias a TikTok.