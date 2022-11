Michael Galyean se ha vuelto toda una sensación en los Estados Unidos ¿por qué? Pues este hombre que se desempeña como guardia cumplió uno de sus sueños: hacer la coreografía completa con el equipo de baile en un partido de fútbol americano y la historia detrás de esto fascinó a millones cuando se hizo tendencia en redes sociales como TikTok.

Cumpliendo un sueño postergado

Todo sucedió cuando Michael se unió al elenco de baile de la Universidad de Tennessee en el Neyland Stadium de Knoxville en medio del partido entre los equipos universitarios de los Volunteers contra los Kentucky Wildcats, donde vemos a nuestro protagonista trabajando como guardia de seguridad hasta que bloquea la rutina para desplegar su talento para la danza.

Y es que su oportunidad se hizo realidad cuando uno de los bailarines, aparentemente, se frustró dejando al elenco, por lo cual se tomó la libertad de unirse al equipo y realizar la coreografía que conocía a la perfección, lo cual le valió los aplausos de los asistentes.

Cuando el video explotó en redes sociales, el portal Today se comunicó con Michael, quien explicó que el entrenador del equipo de baile y Kelly Tafazzoli, su amigo de toda la vida lo contactaron: “pasó unos 10 días antes. Recuerdo que era un miércoles y me envió un mensaje de texto: ‘oye, el equipo de marketing tiene esta idea, queremos hacer esto durante el partido. Todavía estamos trabajando en los detalles ¿te interesaría hacer algo de actuación y luego bailar con el equipo de baile en el campo?’ y dije: ‘ya estoy con uniforme ¿Dónde firmo?’”.

Mira aquí el video viral

La noche esperada

Para que la actuación se vea convincente le cambiaron de camiseta por una de guardia de seguridad en el medio tiempo del partido, por lo que tuvo que fingir que estuvo trabajando durante el tercer cuarto. Se sentía ansioso por lo que estaba por venir.

El hombre de 40 años reflexionó: “En mi cabeza pensaba ‘¿qué estoy haciendo? ¿me van a romper las rodillas? ¿soy demasiado viejo para esto? Me van a odiar’ (…) cuando llegó el primer conteo y entré en la rutina ¡Dios santo! Pensé que la multitud estaba vitoreando porque el equipo estaba de vuelta en el campo y anotamos un touchdown. No me di cuenta de que aparecía en los Jumbotrons y todo el estadio podía verlo”, recuerda.

El video fue compartido en TikTok e Instagram desde la cuenta del elenco de baile @vol_danceteam, el mismo que ha sido un éxito recaudando más de 16 millones de reproducciones: “Está en todas partes. Es súper emocionante. No sé mucho sobre TikTok, pero esa es la tendencia. Eso es lo que están haciendo los chicos”.

Su fama ha sido tal que cambió la descripción en su perfil de Instagram por: “sí, soy el chico de la camisa azul, bloqueando a un equipo de baile cerca de ti”.

El amor de Michael por el baile

Michael fue porrista en la escuela secundaria y uno de sus sueños fue seguir animando en la Universidad de Tennessee, pero por diversos factores terminó desistiendo de dicho anhelo, pero todo cambió cuando en 2021 perdió su trabajo en el comercio minorista tras 25 años cuando decidió retomar sus sueños de cuando tenía 18.

“Cuando tienes 18 años, y esto es lo que estoy tratando de enseñarle a la gente es que 18 no significa que dejes de ser un niño. Todavía puedes jugar y disfrazarte, bailar y moverte”, sentenció a Today.