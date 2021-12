En Wisconsin, Estados Unidos, un niño de 13 años se vio en medio de una situación límite: su casa se estaba quemando, sus dos padres se encontraban fuera del hogar y era él quien estaba a cargo de 4 hermanas. El menor tuvo que pensar rápido en medio de las llamas para poner a salvo a las niñas y, rápidamente, su historia se convirtió en tendencia de redes sociales como YouTube donde miles de usuarios alabaron el noble gesto del chico.

El relato ha cobrado notoriedad en estas épocas de fin de año a pesar que el suceso tuvo lugar el pasado setiembre, donde el Briar Omar era la persona mayor mientras sus papás no estaban en las cercanías, por lo que cuando las cosas se pusieron muy peligrosas, le tocó a él pensar en una solución.

Misterioso incendio

¿Qué sucedió? El chico de 13 años, sorprendido y asustado, notó que el corralito de sus hermanas menores estaba en llamas, justo en el momento que Kelly y Jay, sus progenitores, salieron a realizar compras caseras.

Para suerte de Briar y las demás niñas, se hallaban en el primer piso de la vivienda, por lo que le fue mucho más fácil ponerlas a salvo de inmediato: “‘Mis hermanas’. Eso fue lo primero que pensé. Sabía que tenía que sacarlas de la casa”.

Intenta salvar su casa de las llamas

Sin embargo, Omar fue protagonista de otro acto de heroicidad, buscando el bienestar de sus hermanas como el suyo propio pues, tras poner a buen recaudo a las menores, vio que su casa estaba siendo consumida por las llamas, por lo que optó por la temeraria decisión de querer salvar su hogar.

Cogió el extintor con el cual buscó aplacar el fuego, pero sus esfuerzos no dieron los resultados que él esperaba: “Se encendieron las llamadas de formas más grandes y, simplemente, no podía respirar. No podía ver. Por poco colapso...”

El niño aseguró que en esos momentos contó con la ayuda de Mandy, su perrita, quien se frotó contra él y lo guio para salir fuera de la casa, para minutos después aparecer los padres de los pequeños.

Kelly Omar, madre de Briar y las cuatro niñas. (Foto: WCCO-CBS)

Kelly aseguró: “Hasta que vi a cada uno de los niños, todo fue muy aterrador”. Los vecinos, al notar la tragedia en la casa de la familia protagonista de esta historia, decidieron ayudarlos a recuperarse luego que el fuego hiciera sus estragos, ya sea donándoles ropa, pañales para las bebés, así como otros objetos que les son sumamente necesarios.

Usuarios destacan heroísmo de Briar

De momento, tanto la familia como las autoridades no consiguen develar las causas para que la vivienda terminase consumida por las llamas.

Una vez que el metraje llegara a las plataformas virtuales, los usuarios no se han guardado nada para alabar la geste de Briar Omar: “Valiente, inteligente y valiente”, “es muy triste ver la casa completamente destruida, pero ¡Qué héroe valiente es el hermano de 13 años!”, “esta mamá lo afortunados que son. Me hizo llorar”.