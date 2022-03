Se puede pasar frío, hambre, no ir a clases y hasta perder amores, pero lo que no está permitido es dejar de alentar al equipo de tus amores y esto lo tiene muy presente Francisco Malta, un fiel hincha del Flamengo Piaui. Su historia se ha vuelto viral en las redes sociales.

MIRA TAMBIÉN | Mujer abre su prueba de embarazo 26 años después y final sorprende a todos

Su equipo descendió del campeonato regional y atraviesa una crisis deportiva desde hace meses. Sumado a que a sus jugadores no les pagan sus salarios y amenazaron con no presentarse si no recibían alguna respuesta de la directiva.

Muchos eran los motivos para que la hinchada rubonegra no llegara al juego de visita; sin embargo, ello no le importó a Francisco Malta, el único fanático que viajó varios kilómetros para acompañar al equipo de sus amores en la última fecha.

El fiel seguidor del Flamengo Piaui fue captado alentando sin parar los 90 minutos y hasta llevó una bandera de su equipo. Todo esto bajo una torrencial lluvia y sin compañía alguna, situándose en la tribuna visitante del club Altos.

Lamentablemente el Flamengo Piaui no le pudo regalar la victoria a Francisco por la lealtad a los colores y acabó último con un goleada 7-1 a manos del Altos. De igual manera, su equipo reconoció a su hinchaje y posteó algunos videos en donde se observa al seguidor rubonegro solo y bajo la lluvia.

“Sin muchas palabras, solo agradecimiento al hincha Francisco Malta. Legítimo Rubronegro”, se lee en la descripción del post subido a Instagram.