Tiktok ha sido la plataforma donde se hizo tendencia la historia de Destiny Bennett, una madre de 29 años de los Estados Unidos quien se ha convertido en tendencia de esta red social debido a una conversación con Cash, su hijo de 5 años, quien entró en colapso, por lo que la mujer tomó la sabia decisión de razonar con el pequeño en vez de perder la calma.

El metraje muestra lo que para muchos califican como “maternidad consciente” debido a la reacción de Bennet quien, en todo momento, optó por mantenerse calmada a pesar que la situación con su pequeño le generaba gran frustración.

Una vez que el video traspasara las barreras de internet, Destiny fue entrevistada por el portal Today, ante lo cual explicó: “Me arrodillé en la puerta y dije, ‘está bien, tengamos esta charla porque mamá está al borde de las lágrimas en este momento y necesito ponerme al nivel contigo’”.

La cinta fue grabada desde la cámara de la puerta de la familia y desde que se publicó hace 2 días ha sido compartido en más de 28 mil veces, consiguiendo una cifra superior a los 4.3 millones de reproducciones.

Las imágenes muestran a la madre arrodillada a la entrada de su hogar, para ponerse al nivel del niño de 5 años: “Puedo ver lo enojado que estás y quiero que te sientas mejor (…) A veces, sentirse mejor es conseguir las cosas que queremos, pero a veces no podemos conseguir las cosas que queremos. Y está bien estar enojado, pero luego tenemos que ser capaces de dejarlo ir y entender que no vamos a conseguirlo y tenemos que encontrar otra forma de hacer que nos sintamos mejor”, se le escucha decir.

El video termina con la mujer abrazando al menor, solo para que este termine haciendo el gesto por su progenitora.

Destiny Bennet, protagonista del video viral. (Foto: Destiny Bennett/Instagram)

Cuando fue preguntada por lo que podrían pensar las personas tras ver el video, Destiny comentó: “Mucha gente vendrá a mí y me dirá que tengo mucha paciencia y que soy un ángel (…) Pero, no lo soy. Todavía tengo mis momentos en lo que los pierdo y debo volver con mis hijos a disculparme, hacerles saber que yo también tengo malos días”.

Pero, ¿A qué se debe la reacción del menor? Bennet explicó que todo tuvo su origen en una pelea por los Legos, pues este y sus otros dos hijos de 3 y 8 años están obsesionados con estas piezas, sobre todo, aquellas que consideran “especiales” donde muchas de las cuales las consideran como propias.

“Mi hijo mayor terminó poniendo una pieza única en la caja que mi hijo de 5 años quería y así comenzó la discusión. Fui para tratar de hablarlo y explicarle a mis hijos de 5 años que esta es una regla que acordamos como familia”, detalló a Today.

La familia de Destiny Bennett. (Foto: Destiny Bennett/Instagram)

Asimismo, insistió sobre la fragilidad de la personalidad de Cash: “Es un niño muy emocional y, a veces, la lógica se sale por la ventana (…) Me sentí frustrada porque sabía que él estaba teniendo un momento en el lado derecho del febrero, todo era emoción. No hubo ningún razonamiento con él”.

Asimismo, reveló que tras el altercado le sugirió salir a dar un paseo, a lo que el pequeño accedió porque es algo que le gusta; sin embargo, su mal humor no se aplacó, de hecho, lanzó un juguete y tiró la puerta, acción que enfureció a Bennett, lo cual le llevó a plantearse la manera cómo lidiar con su hijo.

“Es difícil, especialmente, cuando no se proviene de un entorno o una familia que elija este estilo de crianza. Vengo de una familia donde si estás enojado, gritas o gritas, algo muy anticuado. Así que ha sido una difícil decisión”.

Destiny Bennett se ha confesado seguidora del término “crianza consciente”, que data de un estudio de 2009, en el cual asegura que este es capaz de mejorar la calidad de las relaciones entre padres e hijos, lo que incidirá en un “cambio fundamental en su capacidad y voluntad de estar realmente presentes con la naturaleza en constante crecimiento y cambio de su hijo”.

La madre lo explica de esta manera: “Cuanto más aprendía, más tenía que esforzarme al máximo para practicar, porque si no practicaba no iba a suceder. Es un viaje, es mi viaje. Es el viaje de mis hijos (…) Algunas personas que recién empiezan con la paternidad consciente esperan que el cambio sea de la noche a la mañana. Entonces, cuando algo sale mal, creen que no pueden hacerlo. SI te sientes culpable por no haber respondido de la manera que querías, ya estás en camino a convertirte en el padre que quieres ser”, sentenció a Today.