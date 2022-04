Lisandro Repetti tiene 48 años, nació en Argentina y jamás perdió la esperanza de conocer a su madre, María Martínez. Ahora, después de casi cinco décadas de búsqueda incansable, el hombre consiguió lo que tanto quería a través de una llamada telefónica. La conmovedora historia, compartida en redes sociales, ya se viralizó.

Cuando Lisandro Repetti nació en 1974, su mamá lo dio en adopción. Pasó el tiempo y el originario de la ciudad de Concordia (provincia de Entre Ríos) decidió recopilar toda la información de su familia biológica.

Sin embargo, él apenas tenía dos datos de su mamá: su nombre y la calle en la que supuestamente aún vivía. Frente a esta situación, Lisandro conversó con la policía de esta localidad para saber si había posibilidades de encontrarla.

La búsqueda dio frutos

Los agentes iniciaron las averiguaciones en la zona de la calle Entre Ríos, pero no consiguieron dar con la mujer. Tras idas y vueltas, los agentes colocaron su nombre en el sistema de justicia y obtuvieron una dirección.

Lisandro fue dado en adopción por su mamá cuando era un recién nacido. (Imagen referencial: Pixabay)

En la vivienda ninguno de las inquilinos era Martina Martínez. Al charlar con los vecinos, los oficiales lograron ubicar a María Martina Martínez, a quien se le indicó que un hombre la estaba buscando y ella pidió comunicarse para descubrir su motivo, detalló el portal ADNSUR.

El esperado primer encuentro

En ese sentido, Lisandro se puso al teléfono y comenzó a hablar con María. “Estuve con tu hermano Juan. Y él nos contó que cuando vos eras muy jovencita habías tenido un bebé que habías entregado. ¿Te acuerdas?”, dijo el hombre de 48 años. Ante esta consulta, la mujer contestó lo siguiente: “Sisi, tenía como 15 o 16 años. ¿Pero no murió?”.

#Emocionante

Tras casi cinco décadas de búsqueda, Lisandro Repetti logró conocer a su madre, que lo había dado en adopción al nacer. pic.twitter.com/q2DaYnuhBF — Radio Suquía (@radiosuquia) April 21, 2022

La inesperada respuesta de Repetti la dejó en ‘shock’. “No murió, estás hablando con él en este momento, maravillas de la tecnología”, sostuvo el argentino. María no podía creerlo, rompió en llanto y su hijo continúo con la llamada.

“Tranquila que yo te quiero mucho y te ando buscando hace mucho tiempo. Tranquila que no pasa nada, te vamos a ir a ver dentro de poco tiempo. No llores mamá, ponte contenta que tienes nietos. No llores mami, que yo te amo con toda mi alma”, explicó Lisandro mientras la madre intentaba calmarse.