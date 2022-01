Ben Burnville es un experimentado buceador amateur que, durante años, ha compartido sus aventuras marinas en diversas redes sociales como YouTube, pero, recientemente, se ha vuelto tendencia en diversas plataformas el video donde recibe el abrazo de una foca gris en las Islas Farne, ubicada en el Mar del Norte del Reino Unido y hoy conoceremos la verdadera historia detrás de esta tierna reacción.

En Facebook, por ejemplo, el metraje fue compartido el pasado 9 de setiembre de 2021 (consiguiendo un promedio de 11 millones de reproducciones), pero sabemos que su publicación original se dio en YouTube el 12 de agosto de 2018.

Las imágenes tienen lugar en las islas Farne, a 10 metros de profundidad, donde se puede ver a Burnville (quien se desempeña como médico en dicha localidad) interactuando con este animal marino. Vale destacar que Ben bucea de forma regular en dicha zona.

Una vez que la foca le da un tierno abrazo, se puede ver al hombre ser recíproco a esta acción de afecto rascando, cariñosamente, el lomo de la bestia marina.

Y es que Burnville ha revelado que tiene 17 años de experiencia introduciéndose en lo hondo del mar, con lo cual ha desarrollado una experiencia importante grabando en video grabando a las focas grises, por lo que cree que ha forjado “amistad” con ellas, la cual se ve reflejada cuando conocemos que el médico tiene una gran pasión por la vida marina.

En su momento, declaró a Chronicle Live: “Me enseñaron cómo bucear y cómo comportarme bajo el agua (…) No había visto esa foca antes (la del video). Rara vez veo la misma foca. Todos tienen personalidades individuales y se comportan de cierta manera”.

De hecho, no pocos lo han criticado duramente por acercarse tanto a estos animales, por lo que ha respondido a sus detractores: “Respeto esas opiniones, pero, por favor, me gustaría que tengan en cuenta que nadie en el mundo ha pasado tiempo bajo el agua con focas grises que yo y que eso me pone en una posición muy afortunada y de conocimiento para saber cuánto se puede o no interactuar. En este caso, el contacto fue iniciado por la foca”.

De hecho, va más allá al asegurar que tiene más confianza en estos animales que alguno doméstico: “Confiaría en cualquiera de ella que en cualquier perro de casa. Durante los últimos 18 años me han enseñado a bucear con ellas en cualquier época del año y me han aportado mucho en la vida. Tengo mucho respeto por estos hermosos mamíferos marinos a los que tengo el placer de llamar ‘compañeros de buceo’”.

Y termina dando un consejo respecto a las focas grises: “Me gustaría aconsejar a los buceadores que no toquen la vida marina. En el caso de las focas grises, por ejemplo, tienen unas cuantas bacterias en la boca que pueden causar infecciones graves”.